Украинцев предупредили не "вестись" на аферистов: предлагают подработку на дому

В чем состоит схема "развода"

Мошенники размещают объявления о легкой работе, с которой справится каждый. Речь идет про набор текста из файлов Word и тому подобное. Когда человек проходит собеседование, ему говорят, что он подходит. Но потом сообщают соискателю, что нужно отправить 250-300 гривен. Это якобы залоговая сумма.

"Не нужны какие-то знания, поэтому это цепляет", - предупредил Елена.

Конечно же, ни каких денег никому отправлять не надо, ведь вы даже еще не начали работать. Это обман и никакой работы вам не предоставят.

Какие еще уловки используют мошенники

Стоит проходить мимо объявлений о том, что требуются сборщики браслетов или шариковых ручек. Там действует подобная схема, на которую, увы, ведется большое количество людей.

Во время войны не брезгуют даже объявлениями аля "нужны люди для плетения сеток ВСУ". Там тоже просят перечислить сумму якобы перед отправкой вам сетки.