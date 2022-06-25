Українців попередили не "вестися" на аферистів: пропонують підробити вдома

У чому полягає схема "розводу"

Шахраї розміщують оголошення про легку роботу, з якою впорається кожен. Йдеться про набір тексту з файлів Word тощо. Коли людина проходить співбесіду, їй кажуть, що вона підходить. Але потім повідомляють здобувачеві, що потрібно відправити 250-300 гривень. Це нібито заставна сума.

"Не потрібні якісь знання, тому це чіпляє", - попередив Олена.

Звичайно ж, ніяких грошей нікому відправляти не треба, адже ви навіть ще не почали працювати. Це обман і ніякої роботи вам не нададуть.

Які ще хитрощі використовують шахраї

Варто проходити повз оголошень про те, що потрібні збирачі браслетів або кулькових ручок. Там діє подібна схема, на яку, на жаль, ведеться велика кількість людей.

Під час війни не гребують навіть оголошеннями аля "потрібні люди для плетіння сіток ЗСУ". Там теж просять перерахувати суму нібито перед відправкою вам сітки.