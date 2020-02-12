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Українців попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

STYLERЖиття    12.02.2020 - 10:56
Українців попередили про серйозну небезпеку: що відбувається
В Україні оголосили штормове попередження (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні становить небезпеку для жителів країни

Погода в Україні стає по-справжньому небезпечною - синоптики оголосили на 12 лютого штормове попередження, позначивши рівень небезпеки жовтим кольором, що говорить про підвищений рівень загрози. Як не постраждати через непогоду - в матеріалі Styler.

Так, в Українському гідрометцентрі попередили, сьогоднішні погодні умови будуть становити підвищену небезпеку для жителів всіх областей України. Сильний поривчастий вітер західного напрямку протягом середи, 12 лютого, буде задувати по всій Україні.

Українців попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

При цьому вся Лівобережна Україна, а також деякі західні області будуть під дією атмосферного фронту - до сильного вітру приєднається дощ з мокрим снігом.

Українців попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

При сильних шквальних поривах вітру рятувальники ДСНС радять:

  • всі вікна будинків щільно зачинити, з відкритих балконів і лоджій прибрати всі предмети, які можуть випасти;
  • на вулиці потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • у разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • потрібно уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополі, не паркувати поблизу них свої транспортні засоби;
  • уникати перебування біля старих трухлявих дерев, не паркувати біля них автомобілі.
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