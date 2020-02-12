Українців попередили про серйозну небезпеку: що відбувається

В Україні оголосили штормове попередження (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні становить небезпеку для жителів країни

Погода в Україні стає по-справжньому небезпечною - синоптики оголосили на 12 лютого штормове попередження, позначивши рівень небезпеки жовтим кольором, що говорить про підвищений рівень загрози. Як не постраждати через непогоду - в матеріалі Styler.

Так, в Українському гідрометцентрі попередили, сьогоднішні погодні умови будуть становити підвищену небезпеку для жителів всіх областей України. Сильний поривчастий вітер західного напрямку протягом середи, 12 лютого, буде задувати по всій Україні.

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

При цьому вся Лівобережна Україна, а також деякі західні області будуть під дією атмосферного фронту - до сильного вітру приєднається дощ з мокрим снігом.

В Україні оголосили штормове попередження (скрін: meteo.gov.ua)

При сильних шквальних поривах вітру рятувальники ДСНС радять: