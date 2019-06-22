Украинцев предупредили об отключении света: в чем причина

Украинцы могут остаться без света
В Украине может начаться веерное отключение света в случае, если в стране продолжиться жара. Поскольку из-за жаркой погоды могут прекратить работу несколько блоков теплоэлектростанций. Об этом сообщает Укрэнерго.
В последние две недели в Украине наблюдается рекордная плюсовая температура воздуха. При этом пик потребления мощности составил 17 935 МВт.
"Для обеспечения баланса в энергосистеме при росте температуры воздуха и пиковом потреблении необходимы соответствующие резервные маневровые мощности, в частности, блоки ТЭС, обеспечены топливом", - заявили в Укрэнерго.
Если погода не изменится, несколько блоков ТЭС перестанут работать. Это приведет к веерным отключениям света по всей Украине. Чтобы поддержать работу энергосистемы, Укрэнерго может ввести аварийное отключение по определенным графикам.
Решить проблему, может ускоренный вывод из ремонта Трипольской, Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" и Славянской ТЭС "Донбассэнерго", или же включение в работу газомазутных блоков ТЭС.
Кроме того, для нормальной работы энергосистемы необходимо обеспечить углем ТЭС, в частности Криворожскую и Луганскую ТЭС "ДТЭК Энерго".
Как работают ТЭС во время максимальной нагрузки можно посмотреть на этой инфографике:
Инфографика: ua.energy
Напомним, что у президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин назначил главу нового оператора рынка электроэнергии.