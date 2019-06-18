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У президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии

Новости » Энергетика    18.06.2019 - 13:35
У президента призвали Раду принять два закона о рынке электроэнергии
Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Эксперты АП хотят изучить готовность экономики Украины к внедрению нового рынка электроэнергии

Верховная рада Украины должна отсрочить на год внедрение рынка электрической энергии для того, чтобы вопросы могли изучить эксперты Администрации президента. Об этом заявил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель Зеленского отметил, что АП надеется на принятие Радой соответствующих законов авторства главы государства.

"Мы все-таки надеемся на сотрудничество с этой Верховной радой. Мы и дальше вносим законопроекты. На прошлой неделе внесены два законопроекта о рынке электроэнергетики - о возвращении "зеленого тарифа". Мы надеемся, что ВР даст возможность отсрочить на один год для того, чтобы решение о введении рынка электрической энергии было сбалансированным", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что два внесенных президентом законопроекта являются особенно приоритетными.

"Особенно об отсрочке. Ведь с 1 июля вступает новая процедура. Это было бы очень важным, чтобы мы не получили очередной скачок в ценах. Вы знаете, что это решение было принято еще до вступления президента Владимира Зеленского в полномочия. Поэтому, чтобы разобраться, нам нужно отложить. Мы должны посмотреть, готова ли инфраструктура, не будет ли злоупотреблений, как это отразится на рынке тарифов и экономике Украины, не будет ли перекосов в бюджетной сфере", - добавил Стефанчук.

Представитель президента в ВР отметил, что АП приобщила экспертов для изучения вопроса, чтобы избежать рисков в экономике Украины.

Напомним, ранее представитель Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что президент предложит Верховной раде отменить формулу "Роттердам+". Анонсировалось, что соответствующий законопроект внесут в парламент в понедельник, 17 июня.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства предлагает Верховной раде отложить запуск рынка электроэнергии на один год. В частности, 10 июня Зеленский зарегистрировал в парламенте соответствующий законопроект.

Добавим также, ранее президент Украины заявил о рисках запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.

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