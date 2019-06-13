Кабмин назначил главу нового оператора рынка электроэнергии

Фото: Владимир Евдокимов (УНИАН)

Государственное предприятие создается на базе "Энергорынка"

Кабинет министров назначил Владимира Евдокимова директором государственного предприятия "Оператор рынка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 12 июня № 398-р.

Напомним, в июне Кабинет министров создал на базе "Энергорынка" два государственных предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии.

Также Кабмин утвердил разделительный баланс выделения ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель" по состоянию на 31 мая 2019 года.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров на заседании 5 июня возложил специальные обязательства (ПСО) по поставке электроэнергии населению с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на компании НАЭК "Энергоатом", АО "Укргидроэнерго" и "Укрэнерго".

Отметим, президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает отложить запуск рынка электроэнергии на один год - до 1 июля 2020 года. Также законопроектом предлагается восстановить "зеленый" тариф домохозяйствам, которые имеют домашние наземные СЭС мощностью до 30 кВт.