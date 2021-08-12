Украинцев предупредили об опасных средствах от насекомых: особенно для детей

Специалисты говорят, что репелленты делятся на две группы по способу применения:

такие, что можно наносить исключительно на одежду,

более деликатные, которые наносят на кожу.

Чтобы понять, какое перед вами средство, внимательно изучите этикетку. В основе репеллента могут быть такие активные вещества: ДЭТА (DEET, он же диэтилтолуамид), пикардин, перметрин, а также эфирные масла. Каждый из них имеет свои особенности:

ДЭТА (DEET) - диэтилтолуамид - самый распространенный вид репеллентов. Это средство можно наносить на одежду и кожу, оно используется в концентрациях от 5% до 75%.

Важно! Чем больше концентрация средства, тем длительнее защита. Например, если в репелленте 10% ДЭТА, то он действует в течение 2 часов, а если 25% - 5 часов.

ДЭТА разрешено использовать для детей с 2 месяцев в концентрации до 30%, но не больше.

Пикардин - это средство можно наносить на одежду и кожу, но не рекомендуется использовать в концентрации более 20%. Пикардин разрешают применять для детей с 2 месяцев.

Репелленты на основе эфирных масел (лимонник, кедр, эвкалипт и другие). Такие средства эффективны до часа (примерно 30 минут). Наносятся как на одежду, так и на кожу.

Важно! Предварительно лучше нанести на небольшой участок кожи, поскольку подобные средства могут вызвать аллергию.

Перметрин - это эффективное средство от клещей, которое наносят исключительно на одежду.

Правила использования репеллентов: