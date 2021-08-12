Украинцев предупредили об опасных средствах от насекомых: особенно для детей

Средства от комаров, клещей и других насекомых (репелленты) являются отличным способом обеспечить себе приятный отдых на природе. Но есть нюансы - защиту нужно выбирать правильно, особенно если планируете ее применять маленьким детям.
О том, как правильно выбрать средство от насекомых рассказали в Госпродпотребслужбе.
Специалисты говорят, что репелленты делятся на две группы по способу применения:
Чтобы понять, какое перед вами средство, внимательно изучите этикетку. В основе репеллента могут быть такие активные вещества: ДЭТА (DEET, он же диэтилтолуамид), пикардин, перметрин, а также эфирные масла. Каждый из них имеет свои особенности:
ДЭТА (DEET) - диэтилтолуамид - самый распространенный вид репеллентов. Это средство можно наносить на одежду и кожу, оно используется в концентрациях от 5% до 75%.
Важно! Чем больше концентрация средства, тем длительнее защита. Например, если в репелленте 10% ДЭТА, то он действует в течение 2 часов, а если 25% - 5 часов.
ДЭТА разрешено использовать для детей с 2 месяцев в концентрации до 30%, но не больше.
Пикардин - это средство можно наносить на одежду и кожу, но не рекомендуется использовать в концентрации более 20%. Пикардин разрешают применять для детей с 2 месяцев.
Репелленты на основе эфирных масел (лимонник, кедр, эвкалипт и другие). Такие средства эффективны до часа (примерно 30 минут). Наносятся как на одежду, так и на кожу.
Важно! Предварительно лучше нанести на небольшой участок кожи, поскольку подобные средства могут вызвать аллергию.
Перметрин - это эффективное средство от клещей, которое наносят исключительно на одежду.
Ранее мы писали, как распознать опасного клеща, и что делать, если он все же вас укусил.