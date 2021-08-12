Українців попередили про небезпечні засоби від комах: особливо для дітей

Фахівці кажуть, що репеленти діляться на дві групи за способом застосування:

такі, що можна наносити виключно на одяг,

більш делікатні, які наносять на шкіру.

Щоб зрозуміти, який перед вами засіб, уважно вивчіть етикетку. В основі репеленту можуть бути такі активні речовини: ДЕТА (DEET, він же діетілтолуамід), пікардин, перметрин, а також ефірні олії. Кожен з них має свої особливості:

ДЕТА ( DEET) - діетілтолуамід - найпоширеніший вид репелентів. Цей засіб можна наносити на одяг і шкіру, він використовується в концентраціях від 5% до 75%.

Важливо! Чим більше концентрація засобу, тим триваліший захист. Наприклад, якщо в репеленті 10% ДЕТА, то він діє протягом 2 годин, а якщо 25% - 5 годин.

ДЕТА дозволено використовувати для дітей з 2 місяців в концентрації до 30%, але не більше.

Пікардин - цей засіб можна наносити на одяг і шкіру, але не рекомендується використовувати в концентрації більше 20%. Пікардин дозволяють застосовувати для дітей з 2 місяців.

Репеленти на основі ефірних олій (лимонник, кедр, евкаліпт та інші). Такі засоби ефективні до години (приблизно 30 хвилин). Наносяться як на одяг, так і на шкіру.

Важливо! Попередньо краще нанести на невелику ділянку шкіри, оскільки подібні засоби можуть викликати алергію.

Перметрин - це ефективний засіб від кліщів, який наносять виключно на одяг.

Правила використання репелентів: