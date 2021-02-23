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Українців попередили про небезпечну дитячу іграшку: як вона виглядає

Новость на русском → Івано-Франківська область, Вівторок 23 лютого 2021 23:55
Українців попередили про небезпечну дитячу іграшку: як вона виглядає Дитячі іграшки в магазині (фото: flickr.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні на ринку виявили небезпечну дитячу іграшку, після розваг з якою протягом дня постраждали десятки людей.

Про це 23 лютого передали в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook.

Йдеться про іграшку-конструктор "Неокуб", конструкція якої складена з однакових кулястих магнітів.

"Сьогодні десяткам дітей та підлітків була надана медична допомога від шкоди, завданої організму в результаті свідомого чи не свідомого ковтання деталей (елементів) даної іграшки", - йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі встановили ознаки невідповідності зазначеної іграшки вимогам пунктів 33 та 34 та пунктів 3 та 4 додатку 2 Технічного регламенту безпечності іграшок.

Зважаючи на це, було прийнято рішення про проведення на Прикарпатті позапланових перевірок характеристик іграшок-конструкторів, у складі яких є магнітні елементи, що призводять до ризиків ковтання, удушення складними елементами такої продукції. Подібні іграшки за результатами рейдів будуть вилучати з обігу.

У відомстві показали, як виглядають небезпечні "Неокуби".

Українців попередили про небезпечну дитячу іграшку: як вона виглядає

Іграшка-конструктор "Неокуб" небезпечна для здоров'я дітей (фото: facebook.com/dpssif)

У Держпродспоживслужбі також нагадали продавцям дитячих товарів в Україні про закон "Про загальну безпечність нехарчової продукції", в 6-му пункті якого є вимога негайно повідомляти про продукцію, що становить ризики для споживачів (користувачів).

Раніше ми писали про те, що у київському магазині виявили "отруйні" іграшки, небезпечні для здоров'я дітей.

Нагадаємо, що нещодавно смарт-годинник травмував школярку в Києві - гаджет вибухнув у дівчинки на руці, в результаті чого дитина отримала опіки та була госпіталізована.

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