Українців попередили про небезпечну дитячу іграшку: як вона виглядає

В Україні на ринку виявили небезпечну дитячу іграшку, після розваг з якою протягом дня постраждали десятки людей.

Про це 23 лютого передали в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області на сторінці у Facebook .

Йдеться про іграшку-конструктор "Неокуб", конструкція якої складена з однакових кулястих магнітів.

"Сьогодні десяткам дітей та підлітків була надана медична допомога від шкоди, завданої організму в результаті свідомого чи не свідомого ковтання деталей (елементів) даної іграшки", - йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі встановили ознаки невідповідності зазначеної іграшки вимогам пунктів 33 та 34 та пунктів 3 та 4 додатку 2 Технічного регламенту безпечності іграшок.

Зважаючи на це, було прийнято рішення про проведення на Прикарпатті позапланових перевірок характеристик іграшок-конструкторів, у складі яких є магнітні елементи, що призводять до ризиків ковтання, удушення складними елементами такої продукції. Подібні іграшки за результатами рейдів будуть вилучати з обігу.

У відомстві показали, як виглядають небезпечні "Неокуби".

Іграшка-конструктор "Неокуб" небезпечна для здоров'я дітей (фото: facebook.com/dpssif)

У Держпродспоживслужбі також нагадали продавцям дитячих товарів в Україні про закон "Про загальну безпечність нехарчової продукції", в 6-му пункті якого є вимога негайно повідомляти про продукцію, що становить ризики для споживачів (користувачів).