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Смарт-часы травмировали школьницу в Киеве: проверьте гаджеты своих детей

Киев, Пятница 05 февраля 2021 14:39
Смарт-часы травмировали школьницу в Киеве: проверьте гаджеты своих детей
Смарт-часы взорвались на руке у школьницы в Киеве (Фото: findmykids.org)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве школьница из Днепровского района стала жертвой смарт-часов. Гаджет взорвался у девочки на руке по дороге в школу. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован в больницу.

Как сообщает издание "Факты", инцидент произошел со школьницей и школы №99. Директор школы Галина Собчук подтвердила, что мама одной из учениц младших классов сообщила о травме ребенка. Девочка утром 4 февраля шла в школу и в это время у нее на руке взорвались смарт-часы. Известно, что ребенок получил ожоги и был госпитализирован.

Более подробную информацию о ребенке, характере травм и прочее, не разглашаются согласно закону "О защите персональных данных". Также не указывается, какой именно фирмы смарт-часы были у ребенка.

Однако родственница пострадавшей девочки сообщила, что это были детские смарт-часы известной и популярной марки. А пострадавший ребенок сейчас находится под капельницами в ожоговом центре и ее готовят к операции, которая запланирована на завтра.

Родители в школьных вайбер-группах просят обратить внимание на гаджеты детей и проверить их работоспособность и безопасность.

Стоит отметить, что это не впервые смарт-часы наносят вред своим владельцам. В 2015 году было зафиксировано несколько неприятных случаев со смарт-часами Apple Watch, которые оставляли ожоги на запястье своих владельцев. В 2018 году были обнаружены проблемы с часами Samsung Galaxy Watch, которые во время зарядки сильно перегревались. А осенью 2020 года была информация о том, что новая модель Apple Watch SE несколько раз сильно перегревалась, однако до взрывов ранее не доходило ни с одной моделью из вышеуказанных часов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Броварах женщина подожгла гостиницу из-за невыплаченной зарплаты.

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