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Пожар в Харьковской области: открытого огня нет, продолжается тушение

Харьковская область, Суббота 05 сентября 2020 09:49
Пожар в Харьковской области: открытого огня нет, продолжается тушение
Фото: тушение пожара в Харьковской области (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В субботу утром, 5 сентября, в Харьковской области не наблюдается открытого огня в очагах пожаров в экосистемах. Тушение продолжается, привлечены сотни спасателей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас тушат тлеющую лесную подстилку и остатки древесины.

"По состоянию на 5 сентября открытого огня не наблюдается, осуществляется тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра. К тушению привлечены 205 человек та 39 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8", - говорится в сообщении.

Ранее в Харьковской области ликвидировали один из очагов пожара в лесном массиве вблизи села Клугино-Башкировка.

Также РБК-Украина писало, что в Харьковской области из-за пожаров объявили чрезвычайную ситуацию.

Отметим, масштабные пожары в Харьковской области вспыхнули 2 сентября на территории Двуречанского лесничества. На момент прибытия спасателей пожар охватил около 80 га, позже он распространился на площадь в 500 га. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека.

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