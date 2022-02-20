Украинцев предупредили об ОКР: как понять, что вы страдаете от недуга

ОКР, то есть обессивно-компульсивное расстройство - это заболевание, вызывающее навязчивые мысли, которые могут привести к компульсивным действиям. Особенно это актуально в наше время пандемии коронавируса, а также нарастание агрессии со стороны России.
Что такое ОКР, как понять, страдаете ли вы от недуга, и как избавиться, рассказал украинский врач-невролог Евгений Скрипник.
Обсессии - это навязчивые мысли и образы, которые смущают и волнуют человека, а именно:
Компульсии - это навязчивые действия (ритуалы), которые, как вам кажется, смогут нейтрализовать эти навязчивые (неприятные) мысли:
То есть человек попадает в замкнутый круг навязчивых мыслей и действий.
Например, у человека может возникнуть "страшная" мысль, что он заболеет неизлечимой болезнью. Из-за этого нарастает напряжение. Нервная система будет искать выход из этого напряжения через определенные физические действия.
Врач советует не делать компульсии (ритуалы), не подкреплять навязчивые мысли действиями (компульсиями, ритуалами). Например, вышли из дома и возникла мысль о невыключенном газе. Ни в коем случае не возвращайтесь, а идите по делам дальше. Затем вы вернетесь домой и увидите, что все в порядке. Со временем, такими усилиями вы избавитесь от ОКР.
Отвлекайся, когда хочется выполнить ритуал: читайте книгу, слушайте музыку, звоните друзьям, родным.
Отложите выполнение ритуала на 5 минут, и с каждым днем добавляйте несколько минут и так постепенно от них избавитесь.
Не читайте форумы, где общаются люди с ОКР и различными тревожными расстройствами, вы только усилите свою тревогу.
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