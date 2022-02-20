Украинцев предупредили об ОКР: как понять, что вы страдаете от недуга

Термин ОКР состоит из двух связанных понятий: обсессии и компульсии

Обсессии - это навязчивые мысли и образы, которые смущают и волнуют человека, а именно:

страх заразиться неизлечимой болезнью, заразной болезнью, человек думает что у него грязные руки;

страх не заметить ошибку;

потребность расставлять вещи определенным образом;

страх определенных чисел;

человек может иметь "глупые", неправильные мысли, сексуального содержания, может иметь мысли, что причинит вред детям, близким и тому подобное.

Компульсии - это навязчивые действия (ритуалы), которые, как вам кажется, смогут нейтрализовать эти навязчивые (неприятные) мысли:

не прикасаться к дверным ручкам, деньгам;

избегать общественных туалетов;

постоянно и чрезмерно мыть руки (или делать определенное количество раз), например, по 10-20 раз, даже щеткой, различными моющими средствами;

могут стирать вещи после прохождения мимо кладбища и также 5-10 раз;

чрезмерная уборка в квартире;

расставлять предметы под правильным углом;

То есть человек попадает в замкнутый круг навязчивых мыслей и действий.

Откуда берутся навязчивые мысли

Например, у человека может возникнуть "страшная" мысль, что он заболеет неизлечимой болезнью. Из-за этого нарастает напряжение. Нервная система будет искать выход из этого напряжения через определенные физические действия.

Когда устанавливается диагноз ОКР

Более часа в день человек тратит на ритуалы (действия) и нарушает качество жизни и конечно, если это волнует человека. Например, человек вышел за хлебом и начал думать, что не выключил утюг, газ и тому подобное. Возникла тревога, и чтобы ее избежать, человек возвращается проверить, все ли выключено. Со временем снова уходит по делам, и снова тревога, все ли выключено, и снова возвращается. Дело в том, что с этими действиями тревога переживается легче и формируется нелогичное объяснение, что это все благодаря действиям (ритуалам). И в следующий раз возникает потребность еще больше это делать. Ритуалы срабатывают, тревога уменьшается, но человек понимает "ненормальность" своих мыслей и действий и тревога от этого еще больше усиливается и возникает замкнутый круг.

Как избавиться от ОКР

Врач советует не делать компульсии (ритуалы), не подкреплять навязчивые мысли действиями (компульсиями, ритуалами). Например, вышли из дома и возникла мысль о невыключенном газе. Ни в коем случае не возвращайтесь, а идите по делам дальше. Затем вы вернетесь домой и увидите, что все в порядке. Со временем, такими усилиями вы избавитесь от ОКР.

Отвлекайся, когда хочется выполнить ритуал: читайте книгу, слушайте музыку, звоните друзьям, родным.

Отложите выполнение ритуала на 5 минут, и с каждым днем добавляйте несколько минут и так постепенно от них избавитесь.

Не читайте форумы, где общаются люди с ОКР и различными тревожными расстройствами, вы только усилите свою тревогу.