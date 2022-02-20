Українців попередили про ОКР: як зрозуміти, що ви страждаєте від недугу

ОКР, тобто обессивно-компульсивний розлад - це захворювання, що викликає нав'язливі думки, які можуть призвести до компульсивних дій. Особливо це актуально в наш час - пандемії коронавіруса, а також наростання агресії з боку Росії.
Що таке ОКР, як зрозуміти, чи страждаєте ви від недуги, і як позбутися, розповів український лікар-невролог Євген Скрипник.
Обсесії - це нав’язливі думки та образи, що бентежать та хвилюють людину, а саме:
Компульсії - це нав'язливі дії (ритуали), які, як вам здається, зможуть нейтралізувати ці нав’язливі (неприємні) думки:
Тобто людина потрапляє в замкнуте коло нав'язливих думок і дій.
Наприклад, у людини може виникнути "страшна" думка, що вона захворіє на невиліковну хворобу. Через це наростає напруження. Нервова система буде шукати вихід з цього напруження через певні фізичні дії.
Лікар радить не робити компульсії (ритуали), не підкріпляти нав'язливі думки діями (компульсіями, ритуалами). Наприклад, вийшли з дому і виникла думка про невимкнений газ. В жодному разі не повертайтесь, а йдіть у справах далі. Потім ви повернетесь додому і побачите, що все гаразд. З часом, такими зусиллями ви позбудетеся від ОКР.
Відволікайся, коли хочеться виконати ритуал: читайте книгу, слухайте музику, телефонуйте друзям, рідним.
Відкладіть виконання ритуалу на 5 хвилин, і з кожним днем додавайте декілька хвилин і так поступово від них позбавитесь.
Не читайте форуми, де спілкуються люди з ОКР та різними тривожними розладами, ви тільки цим чином посилите свою тривогу.
Раніше лікар також розкритикував популярні ліки "для пам'яті", на яких наживаються роками фармацевти.