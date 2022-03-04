Украинцев предупредили о новом фейке: будут звонить с просьбой навести цель для бомбардировки

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор враг всеми способами пытается нанести удар украинцам. В частности, предупредили об очередном фейке, что якобы ночью людям будут звонить с неизвестных номеров и просить навести цели для авиабомбардировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Госспецсвязи.

В Госспецсвязи отметили, что распространение таких фейков является продолжением информационно-психологической операции для запугивания украинцев, аа также с целью, чтобы наши граждане прекратили сообщать места передвижения вражеской техники.

Однако, очередной фейк не соответствует действительности, ведь физически установить точное местонахождение человека таким способом невозможно, соответственно, привести цели для авиабомбардировки – тоже невозможно.

В ведомстве отметили, что оккупанты имеют хорошую фантазию, поэтому придумывают много новых фейков.

Ранее мы сообщали, что в Минобороны предупредили о фейковых страницах ведомства.

Также мы писали, что в Минцифры объяснили, как бороться с оккупантами на цифровом фронте.

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