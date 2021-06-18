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Украинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видео

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Херсон, Пятница 18 июня 2021 08:03
Украинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видео Фото: Розовое озеро (facebook.com/Eugene Vik)
Автор: Роман Мирончук

В Украине есть уникальное Розовое озеро, которое также называют Лемурийским озером. Оно находится в селе Григорьевка Херсонской области и поражает своим завораживающим видом.

Красивые фотографии Розового озера опубликовал Евгений Вик на своей странице в Facebook.

Украинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видеоУкраинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видео

Розовое озеро (фото: facebook.com/Eugene Vik)

Как добраться до озера

Сначала нужно доехать до Херсона, а потом можно сесть на автобус пгт Чаплинка. От Чаплинки до Григорьевки транспорт ходит, правда очень редко. Розовое озеро находится в 4 км от поселка.

Путешественники все же советуют от Херсона ехать до озера на автомобиле. Если у вас нет авто можно арендовать машину с водителем в самой Чаплинке.

Украинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видеоУкраинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видео

Розовое озеро (фото: facebook.com/Eugene Vik)

Почему вода в озере розовая

По словам биологов, в розовый цвет воды появился из-за водорослей дуналиелла. Их жизнедеятельность является причиной такого яркого цвета. При этом в озере большой уровень солености, который доходит до 300 грамм на один литр, в рапе - 35% соли. Кроме того, в воде много минералов, кислот, углеводов и других веществ.

Украинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видеоУкраинцев поразил вид с высоты на Розовое озеро: впечатляющие фото и видео

Розовое озеро (фото: facebook.com/Eugene Vik)

Откуда появилось Розовое озеро

Существует две версии появления озера. Согласно первой версии, озеро образовалось из остатков доисторического лемурийского моря.

По второй версии, в 1969 году в этом месте упал советский бомбардировщик. Из-за сильного удара образовался котлован, который начал наполняться розовой водой. Спасатели во время работ углубили воронку до 18 метров и зацепили водоносные горизонты.

Розовое озеро (видео: YouTube)

Напомним, на курорте под Одессой в море пронесся огромный смерч.

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