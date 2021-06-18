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Українців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відео

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Херсон, П'ятниця 18 червня 2021 08:03
Українців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відео Фото: Рожеве озеро (facebook.com/Eugene Vik)
Автор: Роман Мирончук

В Україні є унікальне Рожеве озеро, яке також називають Лемурійським озером. Воно знаходиться в селі Григорівка Херсонської області і вражає своїм видом.

Красиві фотографії Рожевого озера опублікував Євген Вік на своїй сторінці в Facebook.

Українців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відеоУкраїнців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відео

Рожеве озеро (фото: facebook.com/Eugene Vik)

Як дістатися до озера

Спочатку потрібно доїхати до Херсона, а потім можна сісти на автобус смт Чаплинка. Від Чаплинки до Григорівки транспорт ходить, правда дуже рідко. Рожеве озеро знаходиться в 4 км від селища.

Мандрівники все ж радять від Херсона їхати до озера на автомобілі. Якщо у вас немає авто можна орендувати машину з водієм в самій Чаплинці.

Українців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відеоУкраїнців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відео

Рожеве озеро (фото: facebook.com/Eugene Vik)

Чому вода в озері рожева

За словами біологів, в рожевий колір води з'явився через водорості дуналіелла. Їх життєдіяльність є причиною такого яскравого кольору. При цьому в озері великий рівень солоності, який доходить до 300 грамів на один літр, в ропі - 35% солі. Крім того, у воді багато мінералів, кислот, вуглеводів та інших речовин.

Українців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відеоУкраїнців вразив вигляд з висоти на Рожеве озеро: вражаючі фото та відео

Рожеве озеро (фото: facebook.com/Eugene Vik)

Звідки з'явилося Рожеве озеро

Існує дві версії появи озера. Згідно з першою версією, озеро утворилося із залишків доісторичного Лемурійського моря.

За другою версією, в 1969 році в цьому місці впав радянський бомбардувальник. Через сильного удару утворився котлован, який почав наповнюватися рожевою водою. Рятувальники під час робіт поглибили воронку до 18 метрів і зачепили водоносні горизонти.

Рожеве озеро (відео: YouTube)

Нагадаємо, на курорті під Одесою в море пронісся величезний смерч.

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Херсонская область озеро
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