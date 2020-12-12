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Украинцев подготовят к вакцинации от коронавируса: какие этапы и сроки

Суббота 12 декабря 2020 09:56
Украинцев подготовят к вакцинации от коронавируса: какие этапы и сроки
Вакцинировать от коронавируса могут начать весной (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анжелика Галушко

К началу вакцинации населения против коронавируса в Украине проведут разъяснительную работу с гражданами об особенностях препарата. Говорить будут о типе вакцины, кому нужно прививаться в первую очередь, и какие могут быть противопоказания. Сам процесс вакцинации против коронавируса, ориентировочно, может начаться в начале второго квартала 2021 года.

Как сказал в комментарии УНН и.о. генерального директора ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Игорь Кузин, коммуникационная кампания с украинцами должна стартовать весной 2021 года. Ориентировочным термином он называет март.

"Мы рассчитываем на декабрь-февраль подготовку к развертыванию, март - начало коммуникационной кампании, уточнение контингента, проверка готовности", - прокомментировал он процесс подготовки к вакцинации против коронавируса в Украине.

Также Кузин уточнил, что дата массовой вакцинации украинцев против COVID-19 зависит от того, когда препарат поступит в страну. Он предположил, что это может начаться во втором квартале следующего года, то есть после апреля.

Напомним, заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса, которая вскоре должна появиться в Украине в рамках механизма COVAX, будет защищать организм от инфицирования минимум 6-9 месяцев.

Как сообщалось, недавно украинский генетик развеял мифы о вакцине от коронавируса и пояснил, что в ней нет ничего нового.

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