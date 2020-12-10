Ляшко объяснил, сколько будет действовать вакцина от COVID-19

Виктор Ляшко (фото: РБК-Украина)

Вакцина от коронавируса, которая в скором времени должна появиться в Украине в рамках механизма COVAX, будет защищать организм от инфицирования минимум 6-9 месяцев.

Об этом заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в комментарии "ТСН".

"Сейчас рано говорить о продолжительности иммунитета, но он будет как минимум на 6-9 месяцев, однако я думаю, что он будет гораздо больше продолжаться", - сказал медик.

Также Ляшко обратил внимание на необходимость повторной вакцинации через определенное время.

"То есть надо сделать одну прививку, потом через три недели вторую. И поэтому формируются антитела, которые показывают, что есть иммунный ответ. После этого антитела исчезают, но это не значит, что не будет в организме иммунного ответа, и он довольно долго на клеточном уровне будет помнить коронавирус как инфекционный возбудитель, поэтому иммунитет, уверен, будет держаться дольше трех месяцев. Про полгода мы сейчас не говорим - только о тех (вакцинах), которые приближаются к регистрации, то есть уже прошли третью клиническую стадию и опубликовали результат", - объяснил Ляшко.

Заместитель министра также отметил, что в случае с механизмом COVAX, в рамках которого Украина бесплатно получает 8,3 млн доз - свой "портфель" вакцин. И сейчас наше государство ведет переговоры о закупках со всеми другими производителями, чьи разработки приближаются к регистрации.

"О российской (вакцине) мы точно не говорим", - уточнил Ляшко.

Ранее мы рассказывали, что британцы уже пожаловались на аллергию после вакцины от COVID-19, и объясняли, стоит ли волноваться украинцам.

Напомним также, что недавно украинский генетик развеял мифы о вакцине от коронавируса и объяснил, что в ней нет ничего нового.