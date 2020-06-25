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Для украинцев открывают границы: куда можно будет полететь в отпуск без ограничений

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 16:33
Для украинцев открывают границы: куда можно будет полететь в отпуск без ограничений
В какие страны можно полететь на отдых (Коллаж РБК-Украина)

Для украинских туристов начали открывать границы

Украина попала в "красный список" стран в связи с ростом количества инфицированных. Часть стран не готовы открывать границы для украинских туристов или предлагают пройти обязательное тестирование. Однако есть страны, которые готовы пускать украинцев без всяких ограничений.

Как сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в своем Telegram-канале, границы для украинцев открывают США, Ирландия, Сербия и Албания. Это страны можно посещать без ограничений.

Также можно посещать Великобританию и Беларусь, но после пересечения границы придется отправиться на 14-дневный карантин.

Черногория готова принимать украинских туристов с негативным ПЦР-тестом, который нужно будет пройти за 48 часов до пересечения границы. В Тунисе тест нужно будет сдать сразу по прибытию в аэропорт и украинских туристов там готовы принимать с 27 июня.

В Турцию можно будет полететь с 1 июля и украинским туристам не нужно будет проходить тестирование и самоизоляцию.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры, после улучшения эпидемиологической ситуации в Украине, будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией.

Граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, обязательно должны проходить 14 дней обсервации и использовать приложение "Дій вдома". Из "зеленых стран" - без ограничений, но с обязательным медицинским полисом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве рассказали о новых правилах отдыха за границей.

А также рассказывали о том, куда летом можно поехать отдохнуть в Украине.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новости Украины отпускграницаотдых
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