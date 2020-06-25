Для українців відкривають кордони: куди можна буде полетіти у відпустку без обмежень

В які країни можна полетіти на відпочинок (Колаж РБК-Україна)

Для українських туристів почали відкривати кордони

Україна потрапила в "червоний список" країн у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих. Частина країн не готові відкривати кордони для українських туристів або пропонують пройти обов'язкове тестування. Однак є країни, які готові пускати українців без будь-яких обмежень.

Як повідомляє Державне агентство розвитку туризму України у своєму Telegram-каналі, кордони для українців відкривають США, Ірландія, Сербія та Албанія. Ці країни можна відвідувати без обмежень.

Також можна відвідувати Великобританію і Білорусь, але після перетину кордону доведеться відправитися на 14-денний карантин.

Чорногорія готова приймати українських туристів з негативним ПЛР-тестом, який потрібно буде пройти за 48 годин до перетину кордону. У Тунісі тест потрібно буде здати відразу по прибуттю в аеропорт і українських туристів там готові приймати з 27 червня.

В Туреччину можна буде полетіти з 1 липня й українським туристам не потрібно буде проходити тестування і самоізоляцію.

Як відзначають в Міністерстві інфраструктури, після поліпшення епідеміологічної ситуації в Україні, буде розглянуто можливість відкриття кордонів з Кіпром, Грузією та Грецією.

Громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, обов'язково повинні проходити 14 днів обсервації та використовувати програму "Дій вдома". З "зелених країн" - без обмежень, але з обов'язковим медичним полісом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МОЗ розповіли про нові правила відпочинку за кордоном.

А також розповідали про те, куди влітку можна поїхати відпочити в Україні.

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Автор: Анна Шиканова