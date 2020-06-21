Отдых в Украине летом 2020: куда поехать и сколько это будет стоить

Отдых в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам представили бюджетные варианты

Отдохнуть за границей этим летом для большинства украинцев невозможно. Связано это с пандемией коронавируса, которая продолжает распространяться по земному шару.

Даже учитывая тот факт, что международные авиасообщения в Украине начали восстанавливать с 15 июня - почти все страны отказываются принимать иностранцев. Об этом информирует сайт "Сегодня".

Для украинских туристов, напуганных коронавирусом, остается подбирать места для отдыха и проведения отпуска в пределах родной страны. Актуальными на лето 2020 останутся направления около воды или в прохладных горах.

В путешествиях внутри страны есть свои плюсы. Например, финансовые затраты не будут такими большими. Туры по Украине только начинают возобновляться и сейчас популярны однодневные загородные экскурсии из Киева.

Специалисты считают, что Винницкая область является перспективной в туристическом плане. Там много достопримечательностей, замков, костелов и красивых природных мест.

Аналитик в Агентстве туристических инициатив Игорь Чава считает, что в этом году большинство украинцев откажутся от поездок в крупные города, поскольку захотят увидеть новые локации.

"Конечно, ради одной локации туристы не поедут, поэтому люди будут прокладывать себе маршруты маленькими городами, где они еще не были, но слышали о них", - прокомментировал аналитик.

Недорогим будет путешествие на различные фестивали в Каменце-Подольском, который славится не только большим количеством архитектурных памятников, но и является выдающимся украинским фестивальным центром.

Из-за сложной экономической ситуации далеко не все смогут позволить себе длительный отпуск. Тем не менее в Украине можно найти и бюджетные варианты.

"Стоимость поездки будет варьироваться в зависимости от направления, выбора отеля и категории номера проживания, в среднем чек будет 2000-4000 грн с человека", - добавили в компании "Этнотур".

По словам экспертов, большим выбором среди квартир для посуточной аренды отличается Одесса - здесь больше чем 1,5 тыс. объявлений, что в разы больше, чем в других направлениях.

Для желающих провести отпуск у Азовского моря подойдет Бердянск. Однокомнатное жилье обойдется за 300 грн в сутки. Если горы привлекают больше, то бюджетно в Карпатах можно арендовать дом в Славском или двушку в Береговом - за 300 и 200 грн в сутки соответственно.

Напомним, что украинцы поделились планами на летний отпуск.

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Автор: Дарья Яновская