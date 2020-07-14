Для украинцев открыли границы 25 стран: куда и как теперь можно попасть (список)

Какие страны готовы принимать туристов из Украины (Коллаж РБК-Украина)

Туристов из Украины готовы принимать уже 25 стран, но в некоторых есть ограничения

С 14 июля для граждан Украины будут открыты границы 25 стран. За последние несколько дней в список добавили Багамские острова и Ливан. Некоторые страны будут требовать обязательный тест на коронавирус для пересечения границы, некоторые готовы делать тест в аэропорту.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга, с 14 июля украинцы могут путешествовать в таких направлениях:

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамские острова

Ливан

Как отметил Дмитрий Кулеба, в Турции туристам придется пройти медицинский осмотр и при необходимости сдать бесплатный тест на COVID-19, страховка на случай коронавируса – обязательна. Тунис и Багамские острова требуют от туристов уже сделанного анализа.

В Сербии ограничений нет, в Черногории – обязательная обсервация в течение 14 дней. В Хорватии от туристов требуют тест или отправляют на карантин, также нужно будет подтверждение брони на жилье, если украинцы едут с туристическими целями.

Перед вылетом на Багамские острова нужно получить разрешение на посещение на электронной странице багамского агентства путешествий и показать тест на коронавирус, которому не более 10 дней.

Министр иностранных дел рассказал, какие направления открыты для украинцев с 14 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что Криклий объяснил, как проходить тестирование на коронавирус в аэропорту.

А также рассказывали о том, что названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны.