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Для українців відкрили кордони 25 країн: куди і як тепер можна потрапити (список)

Вівторок 14 липня 2020 15:14
Для українців відкрили кордони 25 країн: куди і як тепер можна потрапити (список)
Які країни готові приймати туристів з України (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Туристів з України готові приймати вже 25 країн, але у деяких є обмеження

З 14 липня для громадян України будуть відкриті кордони 25 країн. За останні кілька днів до списку додали Багамські острови та Ліван. Деякі країни будуть вимагати обов'язковий тест на коронавірус для перетину кордону, деякі готові робити тест в аеропорту.

Як відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, з 14 липня українці можуть подорожувати в таких напрямках:

  • Туреччина
  • Сербія
  • Албанія
  • Північна Македонія
  • Чорногорія
  • Білорусь
  • Великобританія
  • США
  • Мексика
  • Єгипет
  • Туніс
  • Республіка Корея
  • Ірак
  • Іран
  • Афганістан
  • Південний Судан
  • Ефіопія
  • Сомалі
  • Кенія
  • Замбія
  • Танзанія
  • Бурунді
  • Сейшельські острови
  • Багамські острови
  • Ліван

Як зазначив Дмитро Кулеба, в Туреччині туристам доведеться пройти медичний огляд і при необхідності зробити безкоштовний тест на COVID-19, страховка на випадок коронавірусу – обов'язкова. Туніс і Багамські острови вимагають від туристів вже зробленого аналізу.

У Сербії обмежень немає, у Чорногорії – обов'язкова обсервація протягом 14 днів. У Хорватії від туристів вимагають тест або відправляють на карантин, також потрібно буде підтвердження броні на житло, якщо українці їдуть з туристичними цілями.

Перед вильотом на Багамські острови потрібно отримати дозвіл на відвідування на електронній сторінці багамського агентства подорожей і показати тест на коронавірус, якому не більше 10 днів.

Міністр закордонних справ розповів, які напрями відкриті для українців з 14 липня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Криклій пояснив, як проходити тестування на коронавірус в аеропорту.

А також розповідали про те, що названі умови для подорожей у найпопулярніші серед українців країни.

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