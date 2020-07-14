ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны

Вторник 14 июля 2020 12:12
Названы условия для путешествий в самые популярные среди украинцев страны
Фото: аэропорт (facebook.com/airportkiev)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня самой популярной среди украинцев страной является Турция

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, какие, по состоянию на сегодня, условия для путешествий в ряд стран мира. Самыми популярными для украинцев сегодня являются Турция, Египет, Албания, Хорватия, Черногория.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Турция

Въезд и возвращение без ограничений.

Египет

Въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Албания

Въезд - неограниченный. Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Хорватия

Въезд - 14-дневная самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный в течение последних 48 часов. Возврат - без ограничений.

Черногория

Въезд - без ограничений в случае организованного прибытия авиатранспортом на условиях, предусмотренных Министерством устойчивого развития и туризма. Для пассажиров наземного транспорта - обязательный отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы.

Возвращение - обязательная 14-дневная обсервация/самоизоляция или отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19 по прибытию.

Напомним, в Министерстве иностранных дел рассказали, что для украинцев открыты уже 25 направлений для путешествий.

Отметим, Дмитрий Кулеба выступает за пересмотр украинского списка стран "красной зоны".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины страны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь