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Для украинцев открыла небо еще одна курортная страна

Среда 15 июля 2020 09:05
Для украинцев открыла небо еще одна курортная страна
Отдых летом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мальдивские острова открылись для украинских туристов

Для украинцев открылась еще одна страна для туризма. Это Мальдивские острова. Теперь наши сограждане могут полететь отдохнуть в этот райский уголок мира.

Об этом сообщает министерство туризма Республики Мальдивы. Украинским туристам до поездки необходимо будет подтвердить бронь в отеле, на курорте или круизном корабле, который зарегистрирован на сайте ведомства

Несмотря на карантин, украинцам не надо предъявлять тест на коронавирус или проходить карантин. ПЦР-тест придется сдать только приезжим с симптомами ОРВИ. Также отмечается, что по возвращению в Украину туристам не нужно проходить двухнедельную изоляцию.

Есть все же некоторые ограничения для туристов. Теперь перемещение по стране в разных отелях запрещено.

"Туристы, которые планируют посетить Мальдивские острова на первом этапе, смогут выбрать один отель и пробыть в нем до конца поездки. Пребывание на нескольких курортах сразу в этот период будет ограничено", – говорится в сообщении.

Помимо этого, местные органы здравоохранения могут проводить выборочное тестирование, оно будет полностью бесплатным для гостей. Все данные будут заноситься в медицинскую декларацию, оформляемую сразу же при въезде в страну.

Как мы ранее писали, туристов из Украины готовы принимать уже 25 стран, но в некоторых есть ограничения.

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