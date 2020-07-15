Для українців відкрила небо ще одна курортна країна

Відпочинок влітку (колаж РБК-Україна)

Мальдівські острови відкрилися для українських туристів

Для українців відкрилася ще одна країна для туризму. Це Мальдівські острови. Тепер наші співгромадяни можуть полетіти відпочити в цей райський куточок світу.

Про це повідомляє міністерство туризму Республіки Мальдіви. Українським туристам до поїздки необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства

Незважаючи на карантин, українцям не треба пред'являти тест на коронавірус або проходити карантин. ПЛР-тест доведеться здати лише приїжджим з симптомами ГРВІ. Також наголошується, що по поверненню в Україну туристам не потрібно проходити двотижневу ізоляцію.

Є все ж деякі обмеження для туристів. Тепер переміщення по країні в різних готелях заборонено.

"Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, місцеві органи охорони здоров'я можуть проводити вибіркове тестування, воно буде повністю безкоштовним для гостей. Всі дані будуть заноситися в медичну декларацію, яка оформляється одразу ж при в'їзді в країну.

Як ми раніше писали, туристів з України готові приймати вже 25 країн, але у деяких є обмеження.