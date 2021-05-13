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Украинцев освободят от ПЦР-теста по прибытию: в список попадут 12 стран

Автор: Анна Шиканова

Граждан Украины планируют освободить от обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 по прибытию из некоторых стран. Как сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, уже начата подготовка отмены требования предъявлять результаты тестирования по возвращению из 12 стран.

Полный список стран опубликован в сообщении пресс-службы Министерства культуры и информационной политики Украины.

Обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 было введено 22 марта Кабинетом Министров Украины. Тесты должны предъявлять все пассажиры, которые пересекают границу Украины.

При отсутствии теста все граждане Украины должны устанавливать приложение "Дій вдома" и пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 дней. Снять карантинные ограничения можно было только посредством сдачи ПЦР-теста на территории Украины.

Иностранные граждане без отрицательного теста на COVID-19 не допускаются на посадку в самолет, который направляется в Украину.

В ближайшее время гражданам Украины не понадобятся тесты по возвращению из таких стран:

  • Китай
  • Вьетнам
  • Австралия
  • Новая Зеландия
  • Сингапур
  • Таиланд
  • Южная Корея
  • Япония
  • Великобритания
  • Латвия
  • Люксембург
  • Эстония

Стоит отметить, что большинство стран также требуют наличие отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну.

Ранее мы сообщали о том, что с 15 мая Турция снимает обязательное требование для граждан Украины о наличии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

А также мы рассказывали о том, что в Черногории решили туристам делать тесты ПЦР на COVID-19 бесплатно.

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