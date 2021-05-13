Украинцев освободят от ПЦР-теста по прибытию: в список попадут 12 стран

Обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 было введено 22 марта Кабинетом Министров Украины. Тесты должны предъявлять все пассажиры, которые пересекают границу Украины.

При отсутствии теста все граждане Украины должны устанавливать приложение "Дій вдома" и пройти обязательную самоизоляцию в течение 14 дней. Снять карантинные ограничения можно было только посредством сдачи ПЦР-теста на территории Украины.

Иностранные граждане без отрицательного теста на COVID-19 не допускаются на посадку в самолет, который направляется в Украину.

В ближайшее время гражданам Украины не понадобятся тесты по возвращению из таких стран:

Китай

Вьетнам

Австралия

Новая Зеландия

Сингапур

Таиланд

Южная Корея

Япония

Великобритания

Латвия

Люксембург

Эстония

Стоит отметить, что большинство стран также требуют наличие отрицательного ПЦР-теста при въезде в страну.