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Турция отменила требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

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Четверг 13 мая 2021 11:48
Турция отменила требование ПЦР-тестов для туристов из Украины Фото: Турция отменила тесты на коронавирус для украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение начнет действовать с 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Госагенства развития туризма Украины.

Согласно турецким сообщению авиаперсонала (NOTAM) в отношении рейсов до Турции, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.

Турция также отменила тестирование для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.

Напомним, сейчас для украинцев открыты более сотни стран.

РБК-Украина писало, что Европа готовится открыть границы для приезжих. Въезд будут разрешать для путешественников из стран с низким уровнем коронавируса и высоким уровнем вакцинации.

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