Турция отменила требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

Фото: Турция отменила тесты на коронавирус для украинцев (GettyImages)

Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение начнет действовать с 15 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Госагенства развития туризма Украины.