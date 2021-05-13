Турция отменила требование ПЦР-тестов для туристов из Украины
Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины. Решение начнет действовать с 15 мая.
Согласно турецким сообщению авиаперсонала (NOTAM) в отношении рейсов до Турции, решение вступит в силу 15 мая 2021 года в 00:00 по киевскому времени.
Турция также отменила тестирование для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.
Ранее Черногория отменила все ограничения на въезд туристов из Украины, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. В туристическом сезоне 2021 года его предъявлять будет не нужно.
Напомним, сейчас для украинцев открыты более сотни стран.
РБК-Украина писало, что Европа готовится открыть границы для приезжих. Въезд будут разрешать для путешественников из стран с низким уровнем коронавируса и высоким уровнем вакцинации.