RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українців звільнять від ПЛР-тесту по прибуттю: до списку потраплять 12 країн

Автор: Анна Шиканова

Громадян України планують звільнити від обов'язкового ПЛР-тестування на COVID-19 по прибуттю з деяких країн. Як повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, вже розпочато підготовку скасування вимоги пред'являти результати тестування по поверненню з 12 країн.

Повний список країн опублікований в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики України.

Обов'язкова наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19 було введено 22 березня Кабінетом Міністрів України. Тести повинні пред'являти всі пасажири, які перетинають кордон України.

При відсутності тесту всі громадяни України повинні встановлювати додаток "Дій вдома" і пройти обов'язкову самоізоляцію протягом 14 днів. Зняти карантинні обмеження можна було тільки за допомогою здачі ПЛР-тесту на території України.

Іноземні громадяни без негативного тесту на COVID-19 не допускаються на посадку в літак, який прямує в Україну.

Найближчим часом громадянам України не знадобляться тести щодо повернення з таких країн:

  • Китай
  • В'єтнам
  • Австралія
  • Нова Зеландія
  • Сінгапур
  • Таїланд
  • Південна Корея
  • Японія
  • Великобританія
  • Латвія
  • Люксембург
  • Естонія

Варто відзначити, що більшість країн також вимагають наявність негативного ПЛР-тесту при в'їзді в країну.

Раніше ми повідомляли про те, що з 15 травня Туреччина знімає обов'язкову вимогу для громадян України про наявність негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

А також ми розповідали про те, що у Чорногорії вирішили туристам робити тести ПЛР на COVID-19 безкоштовно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України туризмтесты