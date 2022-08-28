Как украинцев обманывают в частных клиниках и куда обращаться в таких случаях

Пациенты частных клиник, в случае получения некачественных, при том довольно дорогих медицинских услуг, рискуют не только лишними неоправданными тратами, но и своим бесценным здоровьем.
Какие распространенные манипуляции применяют в горе-клиниках, как минимизировать риск быть обманутым и добиться компенсации в таких случаях - читайте в материале Styler ниже.
Так как любая частная клиника - это "обычный бизнес и инструмент для зарабатывания денег", - тут традиционно многое зависит напрямую от руководства, что прямо влияет и на отбор квалифицированного персонала, качество услуг, отношение к клиентам и менеджмент в целом, обращает внимание адвокат по медицинскому праву украинской юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская.
"Одной из задач администрации любого частного медицинского учреждения - развитие внутренних услуг, изобретение способов, как можно заработать не только на основных услугах, но и на дополнительных, при наименьших финансовых вложениях", - отметила эксперт.
Частные медицинские заведения для этого обустраивают специальные кабинеты для диагностики и обследования, строят личные лаборатории для сдачи анализов, сотрудничают со страховыми компаниями, чтобы популяризировать медицинское страхование среди пациентов, и таким образом "привязать пациентов непосредственно к этому медицинскому заведению".
"Все зависит от профиля клиники, но основным видом деятельности является предоставление медицинских услуг, в которые могут входить консультации семейным врачом или узким специалистом, назначение медицинских препаратов и последующего курса лечения, прохождение дополнительного обследования, проведение хирургического вмешательства", - объясняет адвокат.
Часто при этом клиенты приватных медзаведений не задумываются, имеет ли тот или иной врач полномочия вообще принимать пациентов по своей специализации, есть ли разрешение на размещение диагностического кабинета и использование медоборудования, отвечает ли лицензионным условиям деятельность клиники.
В этом контексте Цымановская призывает обращать внимание не сколько на наличие "красивого" сайта с портфолио клиники и самого по-модному обустроенного помещения, сколько на такие важные детали по услугам:
Так, во многих случаях пациент испытывает доверие к врачу без бумаги и документов. А если услуга разовая, то и не стремится получить документ, подтверждающие оплату услуг именно в этой клинике у конкретного врача.
Адвокат по медицинскому праву объяснила, почему после выполнения медицинских манипуляций или по завершении приема врач или администратор могут попросить пациента оплатить услуги "живыми" деньгами:
Тут, отмечает Цымановская, у пациентов должны возникать ряд вопросов: если клиника не прозрачно платит налоги, то насколько квалифицированы врачи этой больницы, оказывающие медицинские услуги?
"Это общая система менеджмента, которая может быть распространена на все направления деятельности", - добавила специалист.
Руководство частного заведения может купить медицинское диагностическое оборудование, которое не было предусмотрено начальным планом размещения медкабинетов в больнице и не согласовано с санитарными службами соответственно. При этом обследование на нем проводят врачи без необходимого специального образования, опять же, чтобы экономить на персонале и не брать на работу УЗИ-врача.
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"Самый распространенный пример, когда врач-гастроэнтеролог в кабинет устанавливают УЗИ-аппарат и врач самостоятельно делает соответствующее обследование пациенту. Но на самом деле такое полномочие есть только у врача, который имеет отдельную специальность по направлению "Ультразвуковая диагностика". При этом, замечу, в такой клинике пациенту могут вообще не дать результаты УЗ исследования, при этом вывод врача будет выполнен на красивом бланке клиники, но без сведений о враче, его подписи и печати", - рассказала Цымановская.
Юрист добавляет, что незнающий человек не обратит на это внимание до тех пор, когда не начнутся проблемы со здоровьем. А вот когда пациенту становится хуже, он обращается к врачам, поднимает свою историю болезни, вспоминает, где проходил обследование в последний раз и не находит необходимое медицинское заключение или результаты обследования.
"Или если находит, а в нем никаких замечаний к состоянию здоровья пациента, а на самом деле пациент потерял время и его болезнь, например, переросла в хронику", - говорит эксперт.
Между тем, может быть и обратная ситуация, обращает внимание Цымановская.
"На практике врачи некоторых горе-клиник делают пациентам обследования, которые якобы указывают об отклонениях от нормы или воспалительном процессе", - рассказала она.
Приводит это к тому, что пациент начинает ходить на лечение, делает дополнительные платные процедуры в клинике, сдает анализы либо в этой же больнице, если есть своя лаборатория, либо в лаборатории, являющейся партнером клиники, покупает лекарства в аптеке, также расположенной на территории того же медицинского учреждения.
То есть, частное учреждение обеспечивает пациенту полный цикл услуг, при этом может устанавливать пациенту несуществующий диагноз и контролировать результаты всех обследований, анализов, используя свою инфраструктуру для того, чтобы пациент регулярно посещал медицинское учреждение, каждый раз оставляя определенную сумму денег, подводит итог Цымановская.
"В моей практике, на каком-то этапе, пациенты понимали, что их обманывают, проверяли назначенное лечение у других специалистов других больниц, где выявлялись совсем другие результаты, пациенты были здоровы и не нуждались в лечении, дополнительных исследованиях, регулярном посещении процедур и т.д." - делится своим опытом эксперт.
"Основная рекомендация - не игнорируйте правила своего собственного документооборота, требуйте документы, касающиеся вашего собственного здоровья, храните их в оригинальном бумажном виде, а также в электронной форме, чтобы иметь такие документы всегда при себе", - подчеркивает Цымановская.
Как объясняет Styler адвокат по медицинскому праву, пациент имеет право обращаться в контролирующие и правоохранительные органы в случаях:
"Да, это не исправит ситуацию, но если пациенту нужно делать операцию или проходить более дорогое лечение, чем предполагалось до этого, нужно направить свой ресурс на то, чтобы требовать моральую и материальную компенсацию от клиники, которая пропустила диагноз или назначила некорректное лечение", - говорит Цымановская.
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Сначала пациент может попытаться обратиться к руководству клиники с письменным заявлением, в котором нужно изложить все обстоятельства, обосновать, в чем именно клиент медзаведения был обманут, предложить клинике вернуть оплату, компенсировать будущее лечение и моральный вред.
При этом нужно быть готовым к отказам со стороны руководства частных клиник, что бывает нередко.
В таком случае, отмечает специалист, у пациента есть право обращаться в управление полиции того района города, где расположена клиника.
"Как правило, такие действия врачей квалифицируются по статье 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником)", - уточняет она.
Далее в рамках открытого уголовного производства следователь или пациент (самостоятельно или через адвоката) может обратиться к судебно-медицинским экспертам, устанавливающим наличие или отсутствие причинно-следственной связи между предоставлением медицинской услуги и ухудшением состояния здоровья пациента.
Кроме того, у пациента есть возможность отправить заявление в Минздрав Украины о проведении:
Если пациент заплатил за услугу наличкой и не получал никаких платежных документов, можно обратиться в Государственную налоговую службу, поскольку вероятно существуют факты уклонения заведения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.
При наличии информации, что медицинский персонал данной клиники официально не трудоустроен, или с целью проверки выполнения требований трудового законодательства, пациент может также обратиться в Гоструд для проведения проверки по этим фактам.
Также можно подключать средства массовой информации и соцсети, добавляет Цымановская. На практике, это является довольно действенным способом, чтобы рассказать свою историю и добиться справедливости, ведь частные учреждения боятся за свою репутацию и готовы идти на уступки, чтобы не предавать ситуацию и детали огласке.
"В каждом деле есть свои особенности, поэтому нет четкой формулы, куда идти и что делать, поскольку все зависит от многих факторов. Но, как адвокат по медицинскому праву, хочу отметить, что бездействие в таких делах неприемлемо. Если пострадал один пациент, то могут пострадать и другие, поэтому следует предупреждать наступление таких случаев в будущем", - подчеркивает эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, как заключить декларацию с семейным врачом во время войны.
А также писали, какие медицинские услуги бесплатно могут получать пациенты с онкологией, и публиковали список.