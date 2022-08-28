Как украинцев обманывают в частных клиниках и куда обращаться в таких случаях

Так как любая частная клиника - это "обычный бизнес и инструмент для зарабатывания денег", - тут традиционно многое зависит напрямую от руководства, что прямо влияет и на отбор квалифицированного персонала, качество услуг, отношение к клиентам и менеджмент в целом, обращает внимание адвокат по медицинскому праву украинской юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алла Цымановская.

"Одной из задач администрации любого частного медицинского учреждения - развитие внутренних услуг, изобретение способов, как можно заработать не только на основных услугах, но и на дополнительных, при наименьших финансовых вложениях", - отметила эксперт.

На что следует обращать внимание пациентам клиник

Частные медицинские заведения для этого обустраивают специальные кабинеты для диагностики и обследования, строят личные лаборатории для сдачи анализов, сотрудничают со страховыми компаниями, чтобы популяризировать медицинское страхование среди пациентов, и таким образом "привязать пациентов непосредственно к этому медицинскому заведению".

"Все зависит от профиля клиники, но основным видом деятельности является предоставление медицинских услуг, в которые могут входить консультации семейным врачом или узким специалистом, назначение медицинских препаратов и последующего курса лечения, прохождение дополнительного обследования, проведение хирургического вмешательства", - объясняет адвокат.

Часто при этом клиенты приватных медзаведений не задумываются, имеет ли тот или иной врач полномочия вообще принимать пациентов по своей специализации, есть ли разрешение на размещение диагностического кабинета и использование медоборудования, отвечает ли лицензионным условиям деятельность клиники.

В этом контексте Цымановская призывает обращать внимание не сколько на наличие "красивого" сайта с портфолио клиники и самого по-модному обустроенного помещения, сколько на такие важные детали по услугам:

предложила ли клиника заключить договор,

выдала ли чек об оплате услуг,

был ли подписан акт предоставленных услуг.

Так, во многих случаях пациент испытывает доверие к врачу без бумаги и документов. А если услуга разовая, то и не стремится получить документ, подтверждающие оплату услуг именно в этой клинике у конкретного врача.

Адвокат по медицинскому праву объяснила, почему после выполнения медицинских манипуляций или по завершении приема врач или администратор могут попросить пациента оплатить услуги "живыми" деньгами:

во-первых, клиники таким образом уклоняются от уплаты налогов,

во-вторых, у пациента не остается подтверждающих документов, которые могут служить доказательствами потребления медицинских услуг именно в этом частном медицинском учреждении.

Тут, отмечает Цымановская, у пациентов должны возникать ряд вопросов: если клиника не прозрачно платит налоги, то насколько квалифицированы врачи этой больницы, оказывающие медицинские услуги?

"Это общая система менеджмента, которая может быть распространена на все направления деятельности", - добавила специалист.

Чем еще злоупотребляют частные клиники

Руководство частного заведения может купить медицинское диагностическое оборудование, которое не было предусмотрено начальным планом размещения медкабинетов в больнице и не согласовано с санитарными службами соответственно. При этом обследование на нем проводят врачи без необходимого специального образования, опять же, чтобы экономить на персонале и не брать на работу УЗИ-врача.

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"Самый распространенный пример, когда врач-гастроэнтеролог в кабинет устанавливают УЗИ-аппарат и врач самостоятельно делает соответствующее обследование пациенту. Но на самом деле такое полномочие есть только у врача, который имеет отдельную специальность по направлению "Ультразвуковая диагностика". При этом, замечу, в такой клинике пациенту могут вообще не дать результаты УЗ исследования, при этом вывод врача будет выполнен на красивом бланке клиники, но без сведений о враче, его подписи и печати", - рассказала Цымановская.

Юрист добавляет, что незнающий человек не обратит на это внимание до тех пор, когда не начнутся проблемы со здоровьем. А вот когда пациенту становится хуже, он обращается к врачам, поднимает свою историю болезни, вспоминает, где проходил обследование в последний раз и не находит необходимое медицинское заключение или результаты обследования.

"Или если находит, а в нем никаких замечаний к состоянию здоровья пациента, а на самом деле пациент потерял время и его болезнь, например, переросла в хронику", - говорит эксперт.

Между тем, может быть и обратная ситуация, обращает внимание Цымановская.

"На практике врачи некоторых горе-клиник делают пациентам обследования, которые якобы указывают об отклонениях от нормы или воспалительном процессе", - рассказала она.

Приводит это к тому, что пациент начинает ходить на лечение, делает дополнительные платные процедуры в клинике, сдает анализы либо в этой же больнице, если есть своя лаборатория, либо в лаборатории, являющейся партнером клиники, покупает лекарства в аптеке, также расположенной на территории того же медицинского учреждения.

То есть, частное учреждение обеспечивает пациенту полный цикл услуг, при этом может устанавливать пациенту несуществующий диагноз и контролировать результаты всех обследований, анализов, используя свою инфраструктуру для того, чтобы пациент регулярно посещал медицинское учреждение, каждый раз оставляя определенную сумму денег, подводит итог Цымановская.

"В моей практике, на каком-то этапе, пациенты понимали, что их обманывают, проверяли назначенное лечение у других специалистов других больниц, где выявлялись совсем другие результаты, пациенты были здоровы и не нуждались в лечении, дополнительных исследованиях, регулярном посещении процедур и т.д." - делится своим опытом эксперт.

Как свести к минимуму риск получить некачественные медуслуги

Прежде всего, рекомендует адвокат по медицинскому праву, следует обращаться не к раскрученным медицинским брендам, а к проверенным специалистам по рекомендациям.

Просите у администратора частной клиники заключить с вами договор о предоставлении медуслуг, даже если она разовая.

Проверяйте документы, которые предоставил вам врач после приема. Так, на врачебном заключении или в результате обследования должны быть не только фирменный бланк клиники, но и ФИО врача с его подписью, а также можно попросить отдельно поставить печать клиники.

После каждого визита к врачу оплачивайте услуги в безналичной форме, или потребуйте предоставить вам квитанцию ​​об оплате (чек, акт предоставленных услуг), чтобы подтвердить: когда, сколько и за что именно вы заплатили.

Если пациенту поставили достаточно серьезный диагноз, или предлагают провести оперативное вмешательство, либо пройти длительное и дорогостоящее лечение, что может вызвать у вас сомнения - эксперт советует обратиться к другому врачу другой клиники и получить отдельное мнение.

"Основная рекомендация - не игнорируйте правила своего собственного документооборота, требуйте документы, касающиеся вашего собственного здоровья, храните их в оригинальном бумажном виде, а также в электронной форме, чтобы иметь такие документы всегда при себе", - подчеркивает Цымановская.

Что делать в случае обмана

Как объясняет Styler адвокат по медицинскому праву, пациент имеет право обращаться в контролирующие и правоохранительные органы в случаях:

если был неправильно поставлен диагноз,

если назначили не то лекарство,

если своевременно не сделали необходимое обследование, пропустили другую болезнь, что привело к ухудшению состояния здоровья пациента.

"Да, это не исправит ситуацию, но если пациенту нужно делать операцию или проходить более дорогое лечение, чем предполагалось до этого, нужно направить свой ресурс на то, чтобы требовать моральую и материальную компенсацию от клиники, которая пропустила диагноз или назначила некорректное лечение", - говорит Цымановская.

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Сначала пациент может попытаться обратиться к руководству клиники с письменным заявлением, в котором нужно изложить все обстоятельства, обосновать, в чем именно клиент медзаведения был обманут, предложить клинике вернуть оплату, компенсировать будущее лечение и моральный вред.

При этом нужно быть готовым к отказам со стороны руководства частных клиник, что бывает нередко.

В таком случае, отмечает специалист, у пациента есть право обращаться в управление полиции того района города, где расположена клиника.

"Как правило, такие действия врачей квалифицируются по статье 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником)", - уточняет она.

Далее в рамках открытого уголовного производства следователь или пациент (самостоятельно или через адвоката) может обратиться к судебно-медицинским экспертам, устанавливающим наличие или отсутствие причинно-следственной связи между предоставлением медицинской услуги и ухудшением состояния здоровья пациента.

Кроме того, у пациента есть возможность отправить заявление в Минздрав Украины о проведении:

клинико-экспертной оценки качества предоставления медицинской помощи и медобслуживания;

проверки соответствия фактической деятельности и фактического перечня предоставления медуслуг лицензионным условиям хозяйственной деятельности по медицинской практики.

Если пациент заплатил за услугу наличкой и не получал никаких платежных документов, можно обратиться в Государственную налоговую службу, поскольку вероятно существуют факты уклонения заведения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

При наличии информации, что медицинский персонал данной клиники официально не трудоустроен, или с целью проверки выполнения требований трудового законодательства, пациент может также обратиться в Гоструд для проведения проверки по этим фактам.

Также можно подключать средства массовой информации и соцсети, добавляет Цымановская. На практике, это является довольно действенным способом, чтобы рассказать свою историю и добиться справедливости, ведь частные учреждения боятся за свою репутацию и готовы идти на уступки, чтобы не предавать ситуацию и детали огласке.

"В каждом деле есть свои особенности, поэтому нет четкой формулы, куда идти и что делать, поскольку все зависит от многих факторов. Но, как адвокат по медицинскому праву, хочу отметить, что бездействие в таких делах неприемлемо. Если пострадал один пациент, то могут пострадать и другие, поэтому следует предупреждать наступление таких случаев в будущем", - подчеркивает эксперт.