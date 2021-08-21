Украинцев могут обязать делиться наследием с государством: что известно

Так, родственникам умерших после смерти придется возместить бюджетные средства.

Кроме того, соответствующий документ вызвал неоднозначную реакцию в юридической среде.

Когда нужно оформить наследство

По словам адвоката Ростислава Кравца, фактически авторы предложений устанавливают заранее вину лиц и пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые она должна выполнять.

Также специалист отметил, что юристы указали на жесткое установление сроков, в течение которых наследник может заявить о своих правах. По их мнению, отстранение из-за пропуска сроков наследника от имущества государство упрощает взятие "бесхозного" имущества на баланс.

В пользу государства играет и действующая судебная практика, из-за которой сложно восстановить срок принятия наследства.

"Нужны уважительные причины. Даже отсутствие в стране или проживание за границей большинство судей не признают таковой", — говорит эксперт.

Особенно во время карантина можно пропустить сроки. Поэтому нужно сразу обращаться к нотариусу в случае дела о наследстве.

Как известно, в случае смерти близкого родственника, в наследство нужно вступить не позднее чем через шесть месяцев.

"Подать соответствующее письмо в нотариальную контору с заявлением о том, что вы планируете взять это наследство. А в дальнейшем уже предоставить все документы", — посоветовал он.