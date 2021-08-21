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Украинцев могут обязать делиться наследием с государством: что известно

Автор: Тетяна Самарук

В Минсоцполитики инициировали внесение очередных изменений в правила вступления в наследство. В частности, предложено разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки.

Об этом пишет UBR.

Так, родственникам умерших после смерти придется возместить бюджетные средства.

Ранее мы сообщали, что украинцам рассказали, как сохранить субсидию после покупки недвижимости.

Также за месяц себестоимость строительства жилья значительно выросла. Эксперты назвали причины.

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