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Українців можуть зобов'язати ділитися спадщиною з державою: що відомо

Автор: Тетяна Самарук

У Мінсоцполітики ініціювали внесення чергових змін до правил вступу у спадок. Зокрема, запропоновано розробити механізм компенсації коштів, які держава витратила на утримання літніх громадян в органах опіки.

Про це пише UBR.

Так, родичам померлих після смерті доведеться відшкодувати бюджетні кошти.

Раніше ми повідомляли, що українцям розповіли, як зберегти субсидію після покупки нерухомості.

Також за місяць собівартість будівництва житла значно зросла. Експерти назвали причини.

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