Українців можуть зобов'язати ділитися спадщиною з державою: що відомо

Так, родичам померлих після смерті доведеться відшкодувати бюджетні кошти.

Окрім того, відповідний документ викликав неоднозначну реакцію в юридичному середовищі.

Коли потрібно оформити спадщину

За словами адвоката Ростислава Кравця, фактично автори пропозицій встановлюють заздалегідь провину осіб і намагаються зняти відповідальність держави за виконання тих зобов'язань, які вона повинна виконувати.

Також фахівець зазначив, що правники вказали на жорстке встановлення термінів, протягом яких спадкоємець може заявити про свої права. На їхню думку, відсторонення через пропущення строків спадкоємця від майна держава спрощує взяття "безхазяйного" майна на баланс.

На користь держави грає і чинна судова практика, через яку складно відновити строк прийняття спадщини.

"Потрібні поважні причини. Навіть відсутність в країні або проживання за кордоном більшість суддів не визнають такої", — нарікає експерт.

Особливо під час карантину можна пропустити терміни. Тому потрібно відразу звертатися до нотаріуса у випадку справи про спадщину.

Як відомо, у разі смерті близького родича, у спадщину потрібно вступити не пізніше ніж через шість місяців.

"Подати відповідний лист до нотаріальної контори із заявою про те, що ви плануєте взяти цю спадщину. А надалі вже надати всі документи", — порадив він.