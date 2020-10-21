Украинцев хотят защитить от коллекторов: каких изменений ждать должникам

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4241, который защищает должников от коллекторов. Если законопроект будет принят, то коллекторы будут обязаны соблюдать требования этического поведения. При этом за нарушения этих правил будут применяться санкции.

Над этим законопроектом работали народные депутаты, Национальный банк и уполномоченная ВРУ по правам человека. Об этом сообщает НБУ.

Что изменится?

Появится публичный Реестр коллекторских компаний. Этот реестр будет вести Нацбанк. При этом в нем должны будут зарегистрироваться все коллекторские компании.

НБУ также будет осуществлять надзор за коллекторами и их поведением в отношении должников. Регулятор также будет защищать права потребителей и будет рассматривать обращения граждан.

Банки и финансовые компании должны будут уведомлять клиентов о привлечении коллекторов в случае просрочки платежей еще на этапе подписания договора о предоставлении кредитных средств. Кредитор должен будет публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Данный законопроект устанавливает перечень способов разрешенного взаимодействия коллектора с потребителем финуслуг и устанавливает ограничения максимальной частоты такого взаимодействия.

Напомним, украинцев предостерегли от самого распространенного вида мошенничества.

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