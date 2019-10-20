Украинцев будут атаковать новые вирусы гриппа: кто под угрозой

Ожидается, что этой зимой украинцы встретятся с двумя новыми вируса гриппа - А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1). Этих вирусов ранее на территории Украины не было. Об этом заявила вирусолог Алла Мироненко в интервью изданию "Факты".

Она также подчеркнула, что опасность гриппа является в его непредсказуемости. Поэтому со сто процентной уверенностью говорить о том, что канзасский штамм точно дойдет до Украины, трудно. Эксперт отметила, что в прошлом году новый вирус В/Колорадо нашу страну обошел стороной, хотя от него страдал целый ряд стран.

Грипп в Украине: зимой украинцев ждут новые вирусы (фото: РБК-Украина)

Доктор рассказала, что защитить себя можно сделав прививку от гриппа. Прививки лучше делать взрослым и детям. При этом есть люди, которые находятся в особой группе риска. Это в первую очередь беременные женщины, у которых изменяется гормональный фон и напряженно работает иммунная система.

Также в зоне риска люди, которые страдают ожирением, астмой, диабетом, заболеваниями сердца и сосудов. Эксперт также советует делать прививки детям, которые ходят в детский сад или школу. Пандемический вирус больше всего опасен для малышей, которые с ним еще не встречались.

Грипп в Украине: зимой украинцев ждут новые вирусы (фото: РБК-Украина)

Если говорить о вирусе А другой генетической группы - Н3N2 ("Канзас"), то он больше всего опасен для людей старше 65 лет. Вирус вызывает осложнение в виде пневмонии. Кроме того, эксперт советует делать прививки и медицинским работникам.

Говоря о вакцинах, Мироненко заявила, что сейчас в Украине есть вакцины французского и южнокорейского производства. Это расщепленные вакцины и в них нет живого вируса. При этом в состав французской вакцины входят по два вируса группы А и В, а в южнокорейскую – три.

Врач подчеркнула, что октябрь - это самое удачное время, чтобы защитить свой организм от опасных вирусов. Она отметила, что уже в декабре ожидается большое количество больных гриппом, но дойдет ли до эпидемии никто с уверенностью сказать не может.