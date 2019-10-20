Українців атакуватимуть нові віруси грипу: хто під загрозою

Очікується, що цієї зими українці зустрінуться з двома новими вірусу грипу - А/Канзас (H3N2) і А/Брісбен (H1N1). Цих вірусів раніше на території України не було. Про це заявила вірусолог Алла Мироненко в інтерв'ю виданню "Факти".

Вона також підкреслила, що небезпека грипу є в його непередбачуваності. Тому зі сто відсотковою впевненістю говорити про те, що канзаський штам точно дійде до України, важко. Експерт зазначила, що у минулому році новий вірус В/Колорадо нашу країну обійшов стороною, хоча від нього страждав цілий ряд країн.

Грип в Україні: взимку на українців чекають нові віруси (фото: РБК-Україна)

Доктор розповіла, що захистити себе можна зробивши щеплення від грипу. Щеплення краще робити дорослим і дітям. При цьому є люди, які знаходяться в особливій групі ризику. Це в першу чергу вагітні жінки, у яких змінюється гормональний фон і напружено працює імунна система.

Також в зоні ризику люди, які страждають ожирінням, астмою, діабетом, захворюваннями серця і судин. Експерт також радить робити щеплення дітям, які ходять у дитячий сад або школу. Пандемічний вірус найбільше небезпечний для малюків, які з ним ще не зустрічалися.

Грип в Україні: взимку на українців чекають нові віруси (фото: РБК-Україна)

Якщо говорити про вірус А іншої генетичної групи - Н3N2 ("Канзас"), то він найбільше небезпечний для людей старше 65 років. Вірус викликає ускладнення у вигляді пневмонії. Крім того, експерт радить робити щеплення і медичним працівникам.

Говорячи про вакцини, Мироненко заявила, що зараз в Україні є вакцини французького та південнокорейського виробництва. Це розщеплені вакцини і в них немає живого вірусу. При цьому до складу французької вакцини входять по два вірусу групи А і В, а в південнокорейську – три.

Лікар підкреслила, що жовтень - це найбільш вдалий час, щоб захистити свій організм від небезпечних вірусів. Вона зазначила, що вже у грудні очікується велика кількість хворих на грип, але чи дійде до епідемії ніхто з упевненістю сказати не може.