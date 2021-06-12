Украинцев на автовокзале накормили сырой шаурмой: "хорошо хоть, что мясо не убежало" (фото)

Автор поста рассказал, что купил фаст-фуд на автовокзале в "Донер Кинг".

Фото: шаурма, купленная на автовокзале в Днепре, оказалась сырой (t.me/blacklist_now)

В комментариях под постом юзеры массово комментируют ситуацию. Конечно же, многие возмущены тем, что продавцы шаурмы так халатно относятся к своей работе.

Однако другие пользователи отмечают: на автовокзале покупать фаст-фуд - это опасно.

На автовокзале только турецкая шаурма хорошая

Хорошо хоть, что не убежало мясо

Если и беру, то там, где вижу, как готовят

Какая неожиданность...

Просто мясо слабой прожарки, это для гурманов

Ничего нового. Что поймали - то пожарили и как успели. Спасибо скажите, что без хвоста и волос

Ну блин. Это уже не серьезно. Еще купить у бабули за углом пирожков и пожаловаться. Все понимают, как делается шаурма в большинстве случаев

Основные причины отравления шаурмой