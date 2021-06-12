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Украинцев на автовокзале накормили сырой шаурмой: "хорошо хоть, что мясо не убежало" (фото)

Автор: Styler

В Днепре местный житель купил шаурму, чтобы перекусить. Однако его ожидал неприятный сюрприз - мясо в шаурме оказалось сырым.

О том, что его накормили сырой шаурмой, мужчина рассказал Telegram-каналу "Черный Список", показав фотодоказательство.

Автор поста рассказал, что купил фаст-фуд на автовокзале в "Донер Кинг".

Фото: шаурма, купленная на автовокзале в Днепре, оказалась сырой (t.me/blacklist_now)

В комментариях под постом юзеры массово комментируют ситуацию. Конечно же, многие возмущены тем, что продавцы шаурмы так халатно относятся к своей работе.

Однако другие пользователи отмечают: на автовокзале покупать фаст-фуд - это опасно.

  • На автовокзале только турецкая шаурма хорошая
  • Хорошо хоть, что не убежало мясо
  • Если и беру, то там, где вижу, как готовят
  • Какая неожиданность...
  • Просто мясо слабой прожарки, это для гурманов
  • Ничего нового. Что поймали - то пожарили и как успели. Спасибо скажите, что без хвоста и волос
  • Ну блин. Это уже не серьезно. Еще купить у бабули за углом пирожков и пожаловаться. Все понимают, как делается шаурма в большинстве случаев

Основные причины отравления шаурмой

  1. Недостаточная прожарка мяса, из-за чего большинство вредных веществ (патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку) которые присутствуют в сырой пище, сохраняется.
  2. Применение некачественных овощей.
  3. Некачественные соусы, которые долгое время находились в открытой упаковке.
  4. Наличие каких-либо болезней у повара, которые редко проходят медицинских осмотров.
  5. Нарушение санитарных норм при приготовлении и хранении шаурмы.

Ранее мы писали, что в Украине в популярный продукт добавляют моющие средства, а подделку на вкус не отличить.

Также недавно победительница скандального ТВ-шоу поделилась рецептом идеальной шаурмы.

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