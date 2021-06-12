Украинцев на автовокзале накормили сырой шаурмой: "хорошо хоть, что мясо не убежало" (фото)

В Днепре местный житель купил шаурму, чтобы перекусить. Однако его ожидал неприятный сюрприз - мясо в шаурме оказалось сырым.
О том, что его накормили сырой шаурмой, мужчина рассказал Telegram-каналу "Черный Список", показав фотодоказательство.
Автор поста рассказал, что купил фаст-фуд на автовокзале в "Донер Кинг".
Фото: шаурма, купленная на автовокзале в Днепре, оказалась сырой (t.me/blacklist_now)
В комментариях под постом юзеры массово комментируют ситуацию. Конечно же, многие возмущены тем, что продавцы шаурмы так халатно относятся к своей работе.
Однако другие пользователи отмечают: на автовокзале покупать фаст-фуд - это опасно.
Ранее мы писали, что в Украине в популярный продукт добавляют моющие средства, а подделку на вкус не отличить.
Также недавно победительница скандального ТВ-шоу поделилась рецептом идеальной шаурмы.