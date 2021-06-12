Українців на автовокзалі нагодували сирою шаурмою: "добре хоч, що м'ясо не втекло" (фото)

У Дніпрі місцевий житель купив шаурму, щоб перекусити. Однак його очікував неприємний сюрприз - м'ясо в шаурмі виявилося сирим.
Про те, що його нагодували сирою шаурмою, чоловік розповів Telegram-каналу "Чорний Список", показавши фотодоказ.
Автор поста розповів, що купив фаст-фуд на автовокзалі в "Донер Кінг".
Фото: шаурма, куплена на автовокзалі в Дніпрі, виявилася сирою (t.me/blacklist_now)
У коментарях під постом юзери масово коментують ситуацію. Звичайно ж, багато обурених тим, що продавці шаурми так халатно ставляться до своєї роботи.
Однак інші користувачі відзначають: на автовокзалі купувати фаст-фуд - це небезпечно.
Раніше ми писали, що в Україні у популярний продукт додають миючі засоби, а підробку на смак не відрізнити.
Також нещодавно переможниця скандального ТВ-шоу поділилася рецептом ідеальної шаурми.