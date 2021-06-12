Украинцев на автовокзале накормили сырой шаурмой: "хорошо хоть, что мясо не убежало" (фото)
В Днепре местный житель купил шаурму, чтобы перекусить. Однако его ожидал неприятный сюрприз - мясо в шаурме оказалось сырым.
О том, что его накормили сырой шаурмой, мужчина рассказал Telegram-каналу "Черный Список", показав фотодоказательство.
Автор поста рассказал, что купил фаст-фуд на автовокзале в "Донер Кинг".
Фото: шаурма, купленная на автовокзале в Днепре, оказалась сырой (t.me/blacklist_now)
В комментариях под постом юзеры массово комментируют ситуацию. Конечно же, многие возмущены тем, что продавцы шаурмы так халатно относятся к своей работе.
Однако другие пользователи отмечают: на автовокзале покупать фаст-фуд - это опасно.
- На автовокзале только турецкая шаурма хорошая
- Хорошо хоть, что не убежало мясо
- Если и беру, то там, где вижу, как готовят
- Какая неожиданность...
- Просто мясо слабой прожарки, это для гурманов
- Ничего нового. Что поймали - то пожарили и как успели. Спасибо скажите, что без хвоста и волос
- Ну блин. Это уже не серьезно. Еще купить у бабули за углом пирожков и пожаловаться. Все понимают, как делается шаурма в большинстве случаев
Основные причины отравления шаурмой
- Недостаточная прожарка мяса, из-за чего большинство вредных веществ (патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллу и кишечную палочку) которые присутствуют в сырой пище, сохраняется.
- Применение некачественных овощей.
- Некачественные соусы, которые долгое время находились в открытой упаковке.
- Наличие каких-либо болезней у повара, которые редко проходят медицинских осмотров.
- Нарушение санитарных норм при приготовлении и хранении шаурмы.
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