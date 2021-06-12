Українців на автовокзалі нагодували сирою шаурмою: "добре хоч, що м'ясо не втекло" (фото)

У Дніпрі місцевий житель купив шаурму, щоб перекусити. Однак його очікував неприємний сюрприз - м'ясо в шаурмі виявилося сирим.

Про те, що його нагодували сирою шаурмою, чоловік розповів Telegram -каналу "Чорний Список", показавши фотодоказ.

Автор поста розповів, що купив фаст-фуд на автовокзалі в "Донер Кінг".

Фото: шаурма, куплена на автовокзалі в Дніпрі, виявилася сирою (t.me/blacklist_now)

У коментарях під постом юзери масово коментують ситуацію. Звичайно ж, багато обурених тим, що продавці шаурми так халатно ставляться до своєї роботи.

Однак інші користувачі відзначають: на автовокзалі купувати фаст-фуд - це небезпечно.

На автовокзалі тільки турецька шаурма хороша

Добре хоч, що не втекло м'ясо

Якщо і беру, то там, де бачу, як готують

Яка несподіванка...

Просто м'ясо слабкого прожарювання, це для гурманів

Нічого нового. Що зловили - те посмажили і як встигли. Спасибі скажіть, що без хвоста і волосся

Ну блін. Це вже не серйозно. Ще купити у бабусі за рогом пиріжків і поскаржитися. Всі розуміють, як робиться шаурма в більшості випадків

Основні причини отруєння шаурмою