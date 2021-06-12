Українців на автовокзалі нагодували сирою шаурмою: "добре хоч, що м'ясо не втекло" (фото)
У Дніпрі місцевий житель купив шаурму, щоб перекусити. Однак його очікував неприємний сюрприз - м'ясо в шаурмі виявилося сирим.
Про те, що його нагодували сирою шаурмою, чоловік розповів Telegram-каналу "Чорний Список", показавши фотодоказ.
Автор поста розповів, що купив фаст-фуд на автовокзалі в "Донер Кінг".
Фото: шаурма, куплена на автовокзалі в Дніпрі, виявилася сирою (t.me/blacklist_now)
У коментарях під постом юзери масово коментують ситуацію. Звичайно ж, багато обурених тим, що продавці шаурми так халатно ставляться до своєї роботи.
Однак інші користувачі відзначають: на автовокзалі купувати фаст-фуд - це небезпечно.
- На автовокзалі тільки турецька шаурма хороша
- Добре хоч, що не втекло м'ясо
- Якщо і беру, то там, де бачу, як готують
- Яка несподіванка...
- Просто м'ясо слабкого прожарювання, це для гурманів
- Нічого нового. Що зловили - те посмажили і як встигли. Спасибі скажіть, що без хвоста і волосся
- Ну блін. Це вже не серйозно. Ще купити у бабусі за рогом пиріжків і поскаржитися. Всі розуміють, як робиться шаурма в більшості випадків
Основні причини отруєння шаурмою
- Недостатнє прожарювання м'яса, через що більшість шкідливих речовин (патогенні мікроорганізми, включаючи сальмонелу і кишкову паличку) які присутні в сирій їжі, зберігається.
- Застосування неякісних овочів.
- Неякісні соуси, які довгий час перебували у відкритій упаковці.
- Наявність будь-яких хвороб у кухаря, які рідко проходять медичних оглядів.
- Порушення санітарних норм при приготуванні і зберіганні шаурми.
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