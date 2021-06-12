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Українців на автовокзалі нагодували сирою шаурмою: "добре хоч, що м'ясо не втекло" (фото)

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Дніпро, Субота 12 червня 2021 09:00
Українців на автовокзалі нагодували сирою шаурмою: "добре хоч, що м'ясо не втекло" (фото) Фото: у Дніпрі продають аж надто "свіжу" шаурму (pexels.com)
Автор: Styler

У Дніпрі місцевий житель купив шаурму, щоб перекусити. Однак його очікував неприємний сюрприз - м'ясо в шаурмі виявилося сирим.

Про те, що його нагодували сирою шаурмою, чоловік розповів Telegram-каналу "Чорний Список", показавши фотодоказ.

Автор поста розповів, що купив фаст-фуд на автовокзалі в "Донер Кінг".

Українців на автовокзалі нагодували сирою шаурмою: &quot;добре хоч, що м'ясо не втекло&quot; (фото)

Фото: шаурма, куплена на автовокзалі в Дніпрі, виявилася сирою (t.me/blacklist_now)

У коментарях під постом юзери масово коментують ситуацію. Звичайно ж, багато обурених тим, що продавці шаурми так халатно ставляться до своєї роботи.

Однак інші користувачі відзначають: на автовокзалі купувати фаст-фуд - це небезпечно.

  • На автовокзалі тільки турецька шаурма хороша
  • Добре хоч, що не втекло м'ясо
  • Якщо і беру, то там, де бачу, як готують
  • Яка несподіванка...
  • Просто м'ясо слабкого прожарювання, це для гурманів
  • Нічого нового. Що зловили - те посмажили і як встигли. Спасибі скажіть, що без хвоста і волосся
  • Ну блін. Це вже не серйозно. Ще купити у бабусі за рогом пиріжків і поскаржитися. Всі розуміють, як робиться шаурма в більшості випадків

Основні причини отруєння шаурмою

  1. Недостатнє прожарювання м'яса, через що більшість шкідливих речовин (патогенні мікроорганізми, включаючи сальмонелу і кишкову паличку) які присутні в сирій їжі, зберігається.
  2. Застосування неякісних овочів.
  3. Неякісні соуси, які довгий час перебували у відкритій упаковці.
  4. Наявність будь-яких хвороб у кухаря, які рідко проходять медичних оглядів.
  5. Порушення санітарних норм при приготуванні і зберіганні шаурми.

Раніше ми писали, що в Україні у популярний продукт додають миючі засоби, а підробку на смак не відрізнити.

Також нещодавно переможниця скандального ТВ-шоу поділилася рецептом ідеальної шаурми.

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