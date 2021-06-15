Украинцам запретили купаться в Черном море: названа причина

Следовательно, в службе рекомендуют временно воздержаться от купания до особого распоряжения.

Кроме того, отмечают, что это необходимо, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

Какие заболевания передаются водным путем?

Существует множество заболеваний, которые передаются водным путем, это прежде всего острые кишечные инфекции, такие как рота вирусный гастроэнтероколит, дизентерия, брюшной тиф, паратиф, холера, вирусный гепатит А, лептоспироз.

Кроме того, заболевания проявляются не сразу, а после инкубационного (скрытого) периода. При различных кишечных инфекциях он отличается: короткий при дизентерии – 2-7 дней, при холере от нескольких часов до пяти дней, при брюшном тифе – 7-25 дней, при гепатите A – 15-50 дней.