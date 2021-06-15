Українцям заборонили купатися в Чорному морі: названа причина

Відтак, в службі рекомендують тимчасово утриматися від купання до особливого розпорядження.

Окрім того, зазначають, що це необхідно аби не допустити погіршення епідеміологічної ситуації в літній період і профілактики захворювань, що передаються водним шляхом.

Які захворювання передаються водним шляхом?

Існує безліч захворювань, які передаються водним шляхом, це насамперед гострі кишкові інфекції, такі як рота вірусний гастроентероколіт, дизентерія, черевний тиф, паратиф, холера, вірусний гепатит A, лептоспіроз.

Окрім того, захворювання проявляються не відразу, а після інкубаційного (прихованого) періоду. При різних кишкових інфекціях він відрізняється: короткий при дизентерії – 2-7 днів, при холері – від декількох годин до п’яти днів, при черевному тифі – 7-25 днів, при гепатиті A – 15-50 днів.