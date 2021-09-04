Украинцам задним числом начислили огромные суммы за тепло: названа причина

В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что были перераспределены суммы за потребленное тепло.

Киевлянка Елена одна среди тех, кто получил неожиданные платежи.

"Перерасчет так называемый. В мае 4000 грн сверху и в июне 1200 грн. Вот такие суммы мне пришли летом. Это пришло не только мне, всем. 1000, 900, 700 – но буквально всем. И даже тем, у кого есть счетчики", – рассказывает киевлянка.

В частности, перерасчет провели почти в 1, 5 тыс. домов, где одна часть квартир оснащена счетчиками на тепло, а другая – нет. Важно, что пересчитать плату за отопление решили в местах общего пользования, а именно лестничных площадках, подвалах и чердаках.

Почему начали поступать платежки

"Киевтеплоэнерго" пересмотрели суммы, потому что в июне изменилась методика расчетов. Она предусматривает вдвое большую нагрузку на квартиры со счетчиком на отопление мест общего пользования.

Важно, что используемая схема предусматривала, что расходы на места общего пользования составляют 10% от показателя домового счетчика, если в доме более чем шесть этажей. Эти 10% распределяли между всеми квартирами согласно отапливаемой площади.

Такой подход к расчету затрат на МЗК стимулировал потребителей оснащать квартиры счетчиков в тех домах, где есть такая возможность. Ведь они значительно экономили. И в "Киевтеплоэнерго" вернулись к предыдущей методики вычислений, где предусмотрено вдвое больше нагрузки на квартиры со счетчиком на отопление мест общего пользования.