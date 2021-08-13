В разгар лета киевляне начали получать платежки за отопление в июле

Жители Киева начали получать квитанции на оплату отопления за июль 2021 года. Суммы в платежках небольшие – около 30% суммы от средней квитанции по столице за прошлый отопительный сезон.

Жители Киева начали получать квитанции на оплату отопления за июль 2021 года. Стоит отметить, что такие платежки начали приходить выборочно. В Центре коммунального сервиса подтвердили факт выставления некоторым жителям города счетов за отопление.

Однако специалисты отметили, что такой платеж является рекомендованным и обязательной оплате он не подлежит.

"В июне 2021 года "Киевтеплоэнего" получило от Антимонопольного комитета решение, которое обязало компанию изменить методику начислений, а также откорректировать начисления за отопление в период с октября 2020 года по апрель 2021 года", - объяснили в ЦКС.

В квитанциях указана сумма, которую рассчитали по среднемесячным показателям прошлого года – в размере 30%, то есть – 10 грн 16 копеек за один квадратный метр.

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Почему киевляне начали получать такие квитанции выборочно, в ЦКС ответить не смогли.

В Департаменте ЖКХ также подтвердили, что сумма в платежках является рекомендованной, а не обязательной и объяснили, что подобная инициатива запущена в интересах населения.

"Это было сделано исключительно в интересах населения. Зимой многим сложно оплачивать коммунальные платежи, поэтому людям дали возможность внести предоплату. Сумма, указанная в платежках, является рекомендованной, а не обязательной. Если у человека нет возможности или желания оплачивать ее, он может не платить за отопление наперед. Кроме того, он может изменить сумму и заплатить столько, сколько сможет", - объяснили в департаменте ЖКХ.