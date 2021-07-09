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Украинцам задерживают субсидии: в чем истинная причина

Автор: Людмила Жукова

В Украине в этом месяце задерживается выплата людям жилищных субсидий. Украинцы не могут получить деньги и заплатить за коммунальные услуги.

В пресс-службе Министерства социальной политики рассказали, в чем причина задержек.

Денежные выплаты задерживаются, так как не закончено автоматическое начисление субсидий, отметили в ведомстве.

Основную проблему в ведомстве видят в нарушении требований оформления субсидий в ряде городов, что существенно замедлило процесс начисления средств.

Минсоцполитики написало обращение к Ассоциации городов с просьбой скоординировать работу городов и ускорить процесс начисления субсидий.

"В отдельных городах органами местного самоуправления не обеспечено соблюдение требований порядка назначения жилищных субсидий на следующий период и поэтому переназначения субсидии на следующий период в автоматическом режиме проведено не в полном объеме. Это может привести к несвоевременному получения гражданами пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг", – сказано в сообщении.

Когда люди должны были получить субсидии

Отметим, что некоторые не получили субсидии за май и июнь. Они позже получат деньги за два месяца.

Отмечается, что уже до конца этой недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и "Укрпочте" для проведения выплат.

Кому придется переоформить документы

  • тем, кто получает помощь на оплату коммуналки не по месту регистрации;
  • тем, кто имеет членов семьи, проживающих не по месту регистрации;
  • жильцам в съемных квартирах

Как мы ранее писали, в Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь.

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субсидии