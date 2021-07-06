ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 12:43
В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь Фото: средний размер субсидий составит 290 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время граждане получат жилищную субсидию за май-июнь текущего года в полном объеме. Средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Отмечается, что сумма установлена, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления.

"Обращаем внимание, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода", - добавили в министерстве.

Также в Минсоцполитики напомнили, что согласно принятого правительством решения переназначение субсидии на следующий год тем домохозяйствам, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов, осуществляется автоматически (без обращения) с учетом данных Минфина по результатам верификации данных на соответствие условиям предоставления субсидии.

Исключения составляет около 15% получателей, которым для получения субсидии на следующий период необходимо подать новый пакет документов, в частности это домохозяйства, которым жилищная субсидия:

  • предоставлялась в денежной безналичной форме;
  • была назначена по фактическому месту жительства лиц (арендаторы жилых помещений; внутренне перемещенные лица);
  • была назначена без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных в жилом помещении, не проживают по месту регистрации.

Напомним, Кабинет министров решил провести автоматическое переназначение субсидий на следующий отопительный сезон для 2,5 млн домохозяйств. Остальные 460 тысяч будут подавать декларации.

Отметим, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам с 1 мая субсидий будут лишать в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидии
NEWS
В Украине 541 новый случай коронавируса
В Украине 541 новый случай коронавируса
DAILY
После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине