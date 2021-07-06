В Минсоцполитики назвали средний размер субсидий за май-июнь

В ближайшее время граждане получат жилищную субсидию за май-июнь текущего года в полном объеме. Средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 гривен на домохозяйство в месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Отмечается, что сумма установлена, учитывая, что стоимость получаемых жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается из-за отсутствия услуги отопления.

"Обращаем внимание, что на отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам, с учетом затрат на отопление, будет рассчитана автоматически после начала отопительного периода", - добавили в министерстве.

Также в Минсоцполитики напомнили, что согласно принятого правительством решения переназначение субсидии на следующий год тем домохозяйствам, которые ее получали в отопительном периоде 2020-2021 годов, осуществляется автоматически (без обращения) с учетом данных Минфина по результатам верификации данных на соответствие условиям предоставления субсидии.

Исключения составляет около 15% получателей, которым для получения субсидии на следующий период необходимо подать новый пакет документов, в частности это домохозяйства, которым жилищная субсидия: