Українцям затримують субсидії: у чому справжня причина

В Україні цього місяця затримується виплата людям житлових субсидій. Українці не можуть отримати гроші й заплатити за комунальні послуги.
В прес-службі Міністерства соціальної політики розповіли, в чому причина затримок.
Грошові виплати затримуються, оскільки не закінчено автоматичне нарахування субсидій, зазначили у відомстві.
Основну проблему у відомстві вбачають у порушенні вимог оформлення субсидій у низці міст, що суттєво сповільнило процес нарахування коштів.
Мінсоцполітики написало звернення до Асоціації міст з проханням скоординувати роботу міст і прискорити процес нарахування субсидій.
"В окремих містах органами місцевого самоврядування не забезпечено дотримання вимог Порядку призначення житлових субсидій на наступний період і тому перепризначення субсидії на наступний період в автоматичному режимі проведено не в повному обсязі. Це може призвести до несвоєчасного отримання громадянами допомоги на оплату житлово-комунальних послуг", – сказано в повідомленні.
Відзначимо, що деякі не отримали субсидії за травень і червень. Вони пізніше отримають гроші за два місяці.
Зазначається, що вже до кінця цього тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та "Укрпошті" для проведення виплат.
Як ми раніше писали, у Мінсоцполітики назвали середній розмір субсидій за травень-червень.