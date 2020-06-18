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Українцям посилять покарання за борги по комуналці

STYLERЖиття    18.06.2020 - 10:56
Українцям посилять покарання за борги по комуналці
Українцям збільшать штрафи за борги по комуналці (колаж: РБК-Україна)

В Україні в наступному опалювальному сезоні будуть серйозно боротися з боржниками по комуналці

В Україні збільшаться штрафи за борги по комуналці. Мова йде про несвоєчасну оплату послуг, а нові правила можуть набути чинності вже в наступному опалювальному сезоні.

Про такі зміни йдеться в Меморандумі про співпрацю України з МВФ. Там пропонується всерйоз взятися за боржників і підвищити дисципліну комунальних господарств у питанні платежів.

"Ми розробимо адекватні інструменти для підприємств теплопостачання для забезпечення стягнення платежів з домогосподарств (у тому числі за рахунок більш високих штрафів і спрощеного законодавства)", - йдеться у листі, опублікованому Міністерством фінансів.

При цьому боржникам обіцяють і альтернативні способи вирішення проблеми. Мова йде про реструктуризацію боргів.

Як ми писали раніше, боржників можуть також карати забороною на виїзд за кордон. При цьому такі санкції будуть поширюватися не тільки на боржників за аліментами, але і будь-яких інших, в тому числі й у сфері комунальних послуг.

А ось Київводоканал вирішив питання досить креативно. В компанії уклали договір з колекторами, які будуть "вибивати" борги у киян.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України МВФкоммунальные платежи
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