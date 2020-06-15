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Должников не выпустят за границу: детали нового законопроекта

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 16:45
Должников не выпустят за границу: детали нового законопроекта
В Украине хотят ужесточить требования к должникам (фото: pxhere.com)

В Кабмине приготовили новый законопроект, по которому должников не выпустят из Украины

Должников могут не выпустить за границу. Если новый законопроект №3609 будет принят, то запретить выезд за границу смогут не только суды, но и банки, другие органы и должностные лица.

Об этом говорится в проекте ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принудительного исполнения судебных решений и решений других органов".

В частности, как пишет Информатор, такие санкции могут применяться к тем должникам, которые задолжали за коммуналку, не выполнили решение суда про пьяное вождение, или же должны по решению суда более 20 минимальных зарплат (на сегодня больше 94 тысяч гривен).

В законопроекте говорится, что постановление частного исполнителя про временный запрет на выезд согласовывается на следующий день после его получения, а снимается - когда все долги будут оплачены.

Отметим, что ранее такие санкции могли применяться только к неплательщикам алиментов, теперь же они будут касаться всех категорий должников. При этом счета могут даже арестовывать автоматически.

Новый проект вносит изменения и в статью 195 Семейного Кодекса. Теперь задолженность по алиментам предпринимателя на упрощенной системе налогообложения может определяться, исходя из его заработка. Если же доход никому, кроме должника, не известен, то начисления делают по средней зарплате для данной местности.

Как мы писали ранее, в Киеве долги за воду будут "выбивать" коллекторы.

Также мы сообщали, что украинцам массово "блокируют" карты, и после СМС можно потерять деньги.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины Киевводоканалкоммунальные платежи
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