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Украинцам упростили процедуру получения важного документа: о чем речь

Фото: Украинцам упростили процедуру получения важного документа (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Для украинцев упростили процедуру получения важного документа - справки о несудимости, чтобы они могли без проблем трудоустроиться, как в Украине, так и за рубежом. А также для усыновления, оформления гражданства и так далее.

Как это сделать - читайте ниже в нашем материале Styler.

В частности такие справки нужны в Польше, Чехии, если украинцы хотят работать в службах такси.

В связи с этим МВД запустило сервис для получения справки о несудимости через "Портал электронных административных услуг" дистанционно.

Получить выписку или проверить ее по номеру можно по ссылке здесь.

Справка скоро будет в Дии

Известно, что Министерство цифровой трансформации также работает над данным сервисом - уже очень скоро услуга будет доступна в приложении "Дия".

Справка об отсутствии судимости может потребоваться:

  • при оформлении на работу;
  • для оформления визы для выезда за границу;
  • для участия в тендере;
  • для усыновления, установления опеки;
  • для оформления гражданства; для оформления или обновления документов и тому подобное.

Ранее мы писали, что украинских водителей не будут наказывать за определенные нарушения во время войны.

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Дия