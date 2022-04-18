Украинцам упростили процедуру получения важного документа: о чем речь

В частности такие справки нужны в Польше, Чехии, если украинцы хотят работать в службах такси.

В связи с этим МВД запустило сервис для получения справки о несудимости через "Портал электронных административных услуг" дистанционно.

Получить выписку или проверить ее по номеру можно по ссылке здесь.

Справка скоро будет в Дии

Известно, что Министерство цифровой трансформации также работает над данным сервисом - уже очень скоро услуга будет доступна в приложении "Дия".

Справка об отсутствии судимости может потребоваться: