Українцям спростили процедуру отримання важливого документа: про що мова

Зокрема такі довідки потрібні в Польщі, Чехії, якщо українці хочуть працювати в службах таксі.

У зв'язку з цим МВС запустило сервіс для отримання довідки про несудимість через "Портал електронних адміністративних послуг" дистанційно.

Отримати витяг або перевірити його за номером можна за посиланням тут.

Довідка скоро буде в Дії

Відомо, що Міністерство цифрової трансформації так само працює над даним сервісом - вже дуже скоро послуга буде доступна в додатку "Дія".

Витяг про відсутність судимості може знадобитися: