Українцям спростили процедуру отримання важливого документа: про що мова

Для українців спростили процедуру отримання важливого документа - довідки про несудимість, аби вони могли без проблем працевлаштуватися, як в Україні, так і за кордоном. А також для всиновлення, оформлення громадянства тощо
Як це зробити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зокрема такі довідки потрібні в Польщі, Чехії, якщо українці хочуть працювати в службах таксі.
У зв'язку з цим МВС запустило сервіс для отримання довідки про несудимість через "Портал електронних адміністративних послуг" дистанційно.
Отримати витяг або перевірити його за номером можна за посиланням тут.
Відомо, що Міністерство цифрової трансформації так само працює над даним сервісом - вже дуже скоро послуга буде доступна в додатку "Дія".
Раніше ми писали, що українських водіїв не каратимуть за певні порушення під час війни.